人民网北京7月16日电 （记者黄盛）中国船舶工业行业协会在16日举行的第五届理事会第十二次会议上，公布了中国船舶工业2024年上半年经济运行情况。

数据显示，今年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至今年6月底，我国造船业手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%；造船业三大指标同步增长，继续领跑全球。

中国船舶工业行业协会会长郭大成对此表示，我国船舶工业保持稳定向好的发展态势，市场信心不断增强，高质量发展取得新成效。船舶工业坚持把科技创新和品牌建设摆在行业发展的核心位置，把建设现代化船舶工业体系摆在行业发展的重要位置，把构建双循环新发展格局摆在行业发展更加突出的位置，并以开放心态纳新思、以创新精神寻新路，在变革中保持领先。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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