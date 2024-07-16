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数字赋能三峡 应对“七下八上”防汛关键期

2024年07月16日17:49 | 来源：人民网
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人民网北京7月16日电 （欧阳易佳）据水利部消息，7月16日，长江流域进入“七下八上”防汛关键期。7月15日上午，长江防总常务副总指挥、长江委主任刘冬顺主持每日会商，启动防汛关键期工作机制，滚动研究洪水防御措施，科学应对长江上游持续强降雨。

会商研判，三峡水库当前水位仍处于高位，将影响三峡水库保障荆江防洪安全的能力。会商听取了长江委水文局采用数字孪生三峡库区防洪调度建设成果分析的库区淹没情况，分析显示，按照目前三峡维持43000立方米每秒下泄及上游来水情况下，近期三峡库区没有淹没风险。

“我们利用数字孪生行蓄洪空间平台预警研判模块，聚焦荆江和城陵矶河段，构建了多源数据融合数据底板，以防洪形势研判预警、调度预演分析对比、避险转移方案优化为主链条，为指导地方做好风险防范和应对工作提供了精准的决策支持和强力支撑。”长江设计集团水利规划院副总工程师李安强说。

据悉，初步建成的数字孪生三峡1.0版本在长江1号、2号洪水防御和团洲垸决口险情处置中得到了应用。

据介绍，数字孪生行蓄洪空间构建了雨、水、工、灾四情信息面板，根据实时和预报水情变化，提供快速对超警、超保河段进行预警和叫应提醒服务。“结合无人机动态盲区监测，可实现转移人员无遗漏，转移过程全监控、人员擅返早发现。”李安强说。

长江委相关负责人表示，下一步，将强化数字孪生三峡等先行先试成果与水利一张图、综合调度系统等各类信息化资源的集成整合，根据防汛业务实践需求，持续丰富数据底板，优化模型功能，完善业务功能，在流域险情预警与叫应、工程调度运用与风险评估、工程抢险与人员避险转移等方面提供智慧支撑。（实习生梁凯策对此文亦有贡献）

 

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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