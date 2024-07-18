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夏日经济烟火升腾 点燃消费市场新活力

人民网记者 王绍绍
2024年07月18日09:03 | 来源：人民网
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徜徉苏州园林水乡，领略古典韵味交织现代光影的月夜幽梦；夜探杭州西湖边，沉醉于古桥流水与数字灯光秀的梦幻交响；漫步成都宽窄巷子，品味传统小吃与街头艺术的潮流碰撞……近期，全国各地竞相创新文旅模式，借着“夏夜星辰”，点燃消费新引擎，让城市的夜晚绽放光芒。

近日，打造主题夜游项目成为众多城市激活“夜经济”的关键。上海启动了2024夜生活节，围绕夜购、夜食、夜游等不同维度，推出100个夏夜特色活动，让中外游客深入体验“夜上海”的魅力，持续释放夜间消费活力；海南推出50多项文化、美食等领域的主题活动，激活暑期旅游市场；成都市举办“夜间文旅消费季”，游客可以体验夜娱、夜游、夜市、夜读等众多新场景，体验市井的热闹与文化的深邃……

“夜间经济展现了一座城市的活跃度与‘烟火气’，让消费者能充分领略城市的文化底蕴与生活气息，成为吸引消费者的‘城市名片’。”业内专家表示。

夜市文化同样是“夜经济”蓬勃发展的生动体现。近年来，各地夜市如雨后春笋般涌现，成为城市夜生活的“烟火气”源泉。北京举办 “深夜食堂嘉年华”“簋街不夜节”等活动，聚焦夜间餐饮消费，各类小吃香气四溢，人声鼎沸，热闹欢腾，传递着城市的热情与活力；浙江省越城区大力支持夜市经济并打造夜市品牌，夜市里不止能吃喝玩乐，还可以阅读学习、体育健身，在夜晚的璀璨灯火中，文化底蕴与历史记忆交相辉映。

业内专家表示，“夜经济”延长了消费时间，拓展了消费空间，打造出日益丰富的消费场景。从夜市小吃到夜间文化体验，“夜经济”满足了消费者日益增长的多元化需求，推动了餐饮、娱乐、购物等产业的发展，为经济发展持续注入新的动力与活力。

各地借着“夜经济”的蓬勃发展，不断点燃文旅市场的消费热情。在厦门鼓浪屿，夜幕低垂时，历史建筑被光影温柔包裹，音乐会与文艺演出轮番上演，为这座小岛增添了更多文艺与浪漫的气息；西安城墙下的“永宁门光影秀”，利用高科技手段，将古城墙变成了一幅流动的历史画卷，让游客在光影交错中感受古都的千年沧桑。

“地方夜间文旅消费的核心是在时间和场景上延伸消费链条，针对不同人群需求提供多元服务以拉动消费，形成本土化和国际化、传统和潮流等多样夜间文旅消费集聚区，为城市留住‘烟火气’，释放地区经济活力，孕育新的消费点。”上述专家认为。

面对“夜经济”释放的消费潜力，如何进一步提升消费体验、丰富消费业态，成为各个地方需要持续思考的问题。业内专家建议，未来各地可以进一步挖掘本地夜间休闲场所资源，加快培育影视、娱乐、旅游、体育等夜间服务产业，营造更加丰富的夜间消费场景。让“夜经济”成为推动城市经济发展、提升城市品质的重要力量，共同绘制一幅幅绚丽多彩的夏夜文旅新图景。

(责编：王震、吕骞)
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