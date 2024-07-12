本报记者 程 晨 周 欢

雨后初晴，薄薄的白云还绕在山腰，阳光已经唤醒了篁岭的清晨。曹日忠把雪白的衬衫扎进西裤，上山开始了一天的忙碌。曹日忠是江西省上饶市婺源县江湾镇篁岭村村民，也是“篁岭晒秋”民宿的主人，还是篁岭景区的一名员工。曹日忠说：“去年我家民宿收入相当不错。我还在景区工作，每个月有六七千块钱工资。”

2023年10月，习近平总书记在江西考察时指出：“优美的自然环境本身就是乡村振兴的优质资源，要找到实现生态价值转换的有效途径，让群众得到实实在在的好处。”“发展林下经济，开发森林食品，培育生态旅游、森林康养等新业态。”

森林覆盖率高达92%，流水潺潺，鸟鸣幽幽……曾经，地处深山是篁岭经济发展的阻碍；如今，优美的自然环境是篁岭全面振兴的基底。

“以前上山的路是黄泥巴拌石子，一下雨就打滑。”曹日忠回忆，“一家人也不常生活在一起，我们夫妻俩在外地打工，老人孩子在老家。”

2009年，当地引入婺源篁岭文旅股份有限公司，在山下建设篁岭新村，通过产权置换引导篁岭村的村民搬迁至新村，对山上的老村进行统一开发，建设篁岭景区。景区还在建设时，曹日忠和妻子就决定回到家乡，搭上发展的快车。他们将山下的房子改造成有16间客房的民宿。2013年，篁岭景区试营业，曹日忠家的民宿也开始试营业。

梯田花海、徽派古建、晒秋民俗……优美的自然环境和独特的人文风貌吸引了大量游客。2014年，篁岭景区被评为国家4A级旅游景区。2023年，篁岭景区接待游客272万人次，总营收达4.2亿元，篁岭村入选联合国旅游组织“最佳旅游乡村”。

今年，曹日忠又投资200万元将房子翻新，“现在游客多了，我们要让各方面都再上档次，等到‘十一’假期，我家的房子就是电梯房了。”

篁岭景区周边，村民人均年收入超过5万元。“景区700多名员工，有大约500名是周边村民。”篁岭文旅股份有限公司景区总经理瞿正阳说。

距离篁岭村约半小时车程的石门村，植被多样，空气清新。饶河支流乐安江从村边流过，河中间的沙洲上栖息着国家一级重点保护野生动物蓝冠噪鹛。

为给蓝冠噪鹛提供安静的栖息环境，每年4至7月，石门村都要封闭月亮河周边区域。可游玩区域变小了，游客却多了。“有的客人喜欢我们村的环境，来过之后还带家人、朋友来旅游疗养，每天起床就去林子里散步。现在我开民宿收入稳定，还准备和表哥合伙开个农家乐。”村民王土英说。

开民宿、种茶、经营竹筏……现在，石门村家家收入有保障。“要坚决保护好绿水青山。有绿水青山在，不光是我们现在，子孙后代都能享福。”村民俞旺金说。

依托优美的自然环境，吃生态饭、走生态路的，不只篁岭村和石门村。

在赣州市，大余县在丫山着力打造以“生态+运动休闲”“生态+康养”等为主题的新型旅游综合体，丫山所在的黄龙镇大龙村从一座贫瘠无名的小山村变身为国家级旅游度假区；崇义县推进森林康养步道建设，将景区景点、传统古村落有机串联，打造沿线乡村旅游示范带。

在景德镇市，浮梁县依托良好生态发展茶产业和民宿产业，今年以来，全县茶叶及相关产业实现营收8.98亿元，民宿接待游客20万人次，实现营收5000万元；4A级景区瑶里古镇素有“瓷之源，茶之乡，林之海”的美称，瀑布、湖泊、林海处处成景，古村、古建、古树遍布乡野，2023年吸引游客41万余人次。

绿水青山是资源，也是资产。今年6月，九江市武宁县的“罗坪七里坑水资源+集体建设用地”资产包，通过江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统实现成交，由一家企业以367万元成功竞得。该企业将按照出让合同要求，打造生态水上漂流项目，不仅可以为武宁县罗坪镇长水村增加直接收入，还有可能带动当地相关产业发展。

“下一步，我们将持续巩固提升生态环境质量，着力畅通‘两山’转化通道，让绿水青山的‘高颜值’转化为金山银山的‘高价值’。”江西省委主要负责同志表示。

《 人民日报 》（ 2024年07月12日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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