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听，来自尼山的声音

欧阳易佳 乔姝
2024年07月11日20:53 | 来源：人民网
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山东济宁曲阜城外，山环水抱之中的尼山蜿蜒连绵，文脉悠长。两千多年前，孔子在这里诞生，儒家思想自此发源，点亮文明之光。

两千年后，一场思想碰撞、文明对话的盛会在这里展开。不同国家、不同民族、不同文化的专家学者纷至沓来，齐聚第十届尼山世界文明论坛（以下简称“尼山论坛”），“论”以载道，寻找应对全球挑战、促进人类文明进步的答案。

第十届尼山世界文明论坛以“传统文化和现代文明”为主议题。人民网 乔姝摄

第十届尼山世界文明论坛以“传统文化和现代文明”为主议题。人民网 乔姝摄

从尼山出发，以交流超越隔阂

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。

2场主旨演讲、1场高端访谈、12场分议题对话会、7场平行论坛，来自63个国家的近400位国际嘉宾参与其中……尼山论坛规格和数量均创历届之最。

“尼山论坛推动了全球文化多样性的发展。”山东大学儒学高等研究院特聘教授杨朝明说，它鼓励不同文化相互学习借鉴，共同丰富人类文化宝库。

“文明互鉴需要桥梁，文明交流需要使者。我们要积极促进中外人文交流、推动不同文明互融互鉴，共同推动构建人类命运共同体。”中央统战部副部长、国务院侨务办公室主任陈旭说。

一路走来，尼山论坛见证了中华文明与世界文明的交流交融，让世界听见尼山，读懂中国。

诚如希腊驻华大使伊利奥普洛斯所言，中国与希腊的古代哲学家们虽身处不同时空，但其思想却在促进公正与和谐社会方面产生了共鸣，这种跨文化的对话正是尼山论坛的核心价值所在。

从尼山出发，以智慧寻求共识

尼山论坛论什么？

“全球挑战下的文明交流互鉴”“现代化进程中的文明传承和创新”“人工智能与人类文明” ……尼山论坛议题广泛，紧扣中国之问、世界之问、时代之问，寻求“尼山答案”。

两千多年前，孔子以竹为纸，镌刻下“君子和而不同”的箴言，如今成为会场人人吟诵的名言。当下，面对百年未有之大变局，孔子及其儒家思想，犹如一盏不灭的明灯，指引世人下一步该走向何方。

“和而不同，是对我们这个世界最好的解读。”美国哥伦比亚大学教授、联合国可持续发展解决方案网络主席杰弗里·萨克斯认为，在当今时代，世界各国命运息息相关、休戚与共，因而和谐显得尤为重要。

在国际儒学联合会副会长、山东大学儒学高等研究院院长王学典看来，中国传统儒家文化中，蕴含着解决当代人类面临困境的根本路径。“‘讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同’等精神内核，与全人类共同价值相通。”

在人工智能加速演进的当今时代，人类文明该如何应对技术进步带来的风险挑战？在尼山，或许能有答案。

“人工智能‘儒家化’，为反对数字霸权、打破数字垄断、凝聚构建数字命运共同体共识提供了可能性。”尼山世界儒学中心副主任、中国人民大学教授温海明认为，“人工智能的应用，能够符合人类发展的长远利益，促进技术和文化和谐共生。”

恰逢奥运年，尼山论坛与巴黎奥运会“隔空互动”，首次举办体育文化论坛。“尼山论坛与奥林匹克运动一样，旨在通过交流建立桥梁，促进理解，为全人类的共同未来贡献力量。”国际奥委会主席巴赫说。

从尼山出发，以传承贯通古今

以击钟为始，击磬为终，夜幕降临，大型礼乐盛典《金声玉振》拉开帷幕。“至圣先师”从现代艺术舞台中走来，再现圣贤君子由凡入圣的故事。

随着“文化+旅游”等新业态兴起。几千年形成的中华优秀传统文化通过持续创造性转化、创新性发展，正在齐鲁大地焕发出勃勃生机。

游客漫步尼山圣境领略古脉绵长。人民网 乔姝摄

游客漫步尼山圣境领略古脉绵长。人民网 乔姝摄

历史文化学者纪连海认为，儒家思想是我们中华文化的内核。敬畏历史，才会有更好的未来。任何国家能发展到现在，都是有一脉相承的历史积淀，站在未来的角度上，需要向历史致敬。

漫步尼山，在悠闲雅致的山水间，感受古韵悠长的人文之美；在恢弘壮丽的尼山圣境，领略文脉古迹的厚重绵长；在美丽宜居的特色古村寻古访幽，体验儒韵乡风……

从尼山出发，多角度展示中华优秀传统文化，彰显文化自信，让尼山论坛始于论坛，又不止于论坛。

有朋自远方来，盛夏的尼山向世界敞开怀抱，奏响尼山“文明交响”。（实习生梁凯策对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)
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