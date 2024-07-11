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走过三十年：中国互联网从“遥不可及”到“触手可及”

2024年07月11日19:29 | 来源：人民网
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一位参会者正在体验“怀旧网吧”中的经典游戏。人民网记者 许维娜摄
一位参会者正在体验“怀旧网吧”中的经典游戏。人民网记者 许维娜摄
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人民网北京7月11日电 （记者许维娜）时值中国全功能接入国际互联网30周年，在科技与记忆交织的璀璨舞台上，2024年（第二十三届）中国互联网大会现场，一场关于互联网过去、现在与未来的深度对话在此启航。

大会一隅，一台承载着无数人青春记忆的老式电脑静静伫立，它不仅是“怀旧网吧”区域的明星展品，更是通往互联网黄金时代的一扇神秘之门，吸引着无数参会者驻足回味，共同追溯那些年的网络情缘。

在这里，参会者不仅可以重温那些年的网络记忆，更能感受到互联网发展历程中的温度与情感。与此同时，大会还精心打造了“中国互联网30周年时光长廊”与“智汇未来互动空间”，前者带领参会者穿越时空，回顾中国互联网的光辉历程；后者则让前沿科技与参会者亲密互动，共同探索智能时代的无限机遇。

步入展览展示区，仿佛踏入了一个科技与创意交织的梦幻世界。特别是“未来嘉年华”区域，通过一系列前沿科技的互动体验项目，让参会者亲身体验了人工智能的神奇魅力与未来科技的无限可能。从智能机器人到虚拟现实体验，每一项技术都让人目不暇接，对未来生活充满了无限遐想与期待。

本届大会以“会、展、赛、特色活动”为主线，全面展现了人工智能、工业互联网、数据要素、算力、数字政府、智慧教育、数据安全等前沿领域的最新进展与未来趋势。与会嘉宾围绕热点议题展开深入交流与探讨，思想碰撞的火花不断闪现。

大会还特别设立了“路演创想秀场”与“金灵光杯”大赛成果展，为创业者与创新项目提供了展示自我的舞台。创业者们带着满腔热情与创意理念，向投资人、行业专家及观众展示了互联网创新的勃勃生机与无限潜力。大赛成果展则汇聚了众多优秀项目与创意成果，展现了互联网领域最新的发展动态与未来趋势。

与会者纷纷表示，智能时代正以前所未有的速度改变着我们的生活与工作方式，而互联网大会作为行业交流与合作的重要平台，将继续为推动互联网产业的繁荣发展贡献新的力量。（实习生赵烁对本文亦有贡献）

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