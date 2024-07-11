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海洋生态环境质量总体改善 美丽海湾“颜”“质”双升

欧阳易佳、王雅蝶
2024年07月11日19:29 | 来源：人民网
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新闻发布会现场。图片来源：国新网

新闻发布会现场。图片来源：国新网

“这条丝巾由三个废弃塑料瓶制成的，这些塑料瓶都是来自广州南沙区的公益净滩行动。”在今日国新办举行的新闻发布会上，生态环境部副部长郭芳为到场的记者展示了一个小物件——一条漂亮的丝巾。

近年来，我国近岸海域的生态环境质量持续改善，海洋生态环境质量总体改善。郭芳表示，努力争取到2035年能够把全国283个海湾都建成美丽海湾，让这条丝巾上描绘的“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”的美丽愿景成为现实。

美丽海湾建设成效不断彰显

美丽海湾建设是海洋生态环境保护的重要抓手。

从“十四五”海洋生态环境保护规划，到全国沿海11个省（区、市）制定省级的建设方案和130个具体海湾的实施计划……顶层设计不断完善，美丽海湾建设的规划布局和实施体系已经形成。

“我们推进‘一湾一策’综合治理。共性的问题，如近岸海域污染防治、海洋生态修复恢复，以及岸滩洁净等问题，每个海湾建设都是要做的。”郭芳说，“每个海湾也要结合它自身的禀赋因地制宜，‘一湾一策’，形成大家独特的优势和特色。”

“一湾一策”造就“各美其美”。数据显示，2023年，全国283个海湾，有167个海湾海水优良面积超过85%，布氏鲸、中华白海豚、黑脸琵鹭等旗舰品种在多个海湾频频现身。

发布会现场，《中国的海洋生态环境保护》白皮书（以下简称“白皮书”）发布。白皮书表示，经过不懈努力，中国海洋生态环境质量总体改善，局部海域生态系统服务功能显著提升，海洋资源有序开发利用，海洋生态环境治理体系不断健全，人民群众临海亲海的获得感、幸福感、安全感明显提升，海洋生态环境保护工作取得显著成效。

海洋生态环境监督执法不断加强

良好的生态环境必须依靠法治保障。依法治污就是中国生态环境保护的核心理念，就是坚持依法依规、严格监管。

“中国始终以最严格的制度、最严密的法治保护海洋。”郭芳表示。

先后3次修正和1次修订《海洋环境保护法》，制修订7部行政法规、10余项部门规章……从国家层面，海洋生态环境监督执法能力不断加强。

“沿海各地地方层面也在积极进行地方立法。”郭芳介绍，海南省出台珊瑚礁砗磲保护规定，厦门市出台中华白海豚种群与栖息地保护的规章，中华白海豚种群数量从上世纪九十年代初的60头已增加至目前近80头。

在执法方面，生态环境部和中国海警局等部门建立了监管执法机制，在常态巡查执法的基础上，共同开展“绿盾”“碧海”专项监管执法行动。从2020年至2022年，检查海洋工程、石油平台、海岛、倾倒区共1.9万余次，查处违法围填海、非法倾废、破坏海岛等案件360余次，严厉打击了海洋生态环境保护重点领域的违法犯罪行为。

郭芳表示，下一步，生态环境部还将继续配合立法机关做好《生态环境法典》的编纂工作，健全完善海洋生态环境法治体系，用法治力量守护海洋生态环境。

在广东珠江口附近海域，中华白海豚跳跃追逐。图片来源：中国海警局南海分局

在广东珠江口附近海域，中华白海豚跳跃追逐。图片来源：中国海警局南海分局

为全球提供中国方案、中国智慧

海洋塑料污染治理是全球性难点。

在浙江台州，探索形成的“蓝色循环”海洋塑料治理新模式，获得了联合国“地球卫士奖”。该模式采取大数据、区块链技术，打通了海洋塑料污染治理、资源高值回收利用和渔民共同富裕的路径。目前，这一海洋减塑模式的推广应用情况如何？

“‘蓝色循环’推广应用步伐是很快的。”郭芳介绍，“蓝色循环”模式在新加坡、法国、德国、韩国、日本、泰国、瑞士推广应用。其先进的技术解决方案和运营模式，高质量的海洋回收塑料再制品，也得到了不少跨国企业、行业协会、金融机构，甚至海外政府机构的青睐。

近日，生态环境部联合多部门联合印发《沿海城市海洋垃圾清理行动方案》（以下简称《方案》），将在全国沿海地市城镇建成区毗邻的65个海湾开展为期三年的拉网式海洋垃圾清理行动。

“《方案》更好推动海洋垃圾的回收收集，为‘蓝色循环’这样的项目提供更多的原料。”郭芳说，“我们相信，应该能够进一步发挥良好的作用。”

郭芳表示，中国愿意与各国一道，共同开启构建海洋命运共同体的崭新篇章，共同呵护人类赖以生存的“蓝色家园”，为子孙后代留下碧海蓝天。

(责编：郝帅、高雷)
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