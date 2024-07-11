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首批电子坐便器CCC认证证书在京颁发

2024年07月11日19:28 | 来源：人民网
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图为颁证现场。受访方供图

图为颁证现场。受访方供图

人民网北京7月11日电 （记者孙博洋）记者从中国质量认证中心获悉，10日，中国质量认证中心在京举行电子坐便器CCC认证首批颁证会，首批23家企业获颁认证证书。

据了解，电子坐便器作为现代家居的重要组成部分，其智能化、便捷化的产品特性和使用体验，极大地提升了人们的生活质量。日前，为进一步加强产品质量安全监管工作，根据《中华人民共和国认证认可条例》有关规定，国家市场监管总局决定对电子坐便器产品实施强制性产品认证（CCC认证）管理。中国质量认证中心作为指定认证机构，在生产企业积极准备和检测机构密切配合下，完成了首批申请受理和证书颁发。

中国质量认证中心党委副书记、主任刘江表示，将电子坐便器纳入CCC认证范围，反映了国家、社会对电子坐便器质量与安全的重视，标志着该行业将迎来更加规范和高质量的发展阶段。这一举措有助于保障消费者权益，提高产品质量和安全。

(责编：郝帅、高雷)
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