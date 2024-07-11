人民网北京7月11日电 （记者孙红丽）7月11日，商务部召开例行新闻发布会。会上，商务部新闻发言人何咏前表示，商务部高度重视、全力保障受暴雨洪涝灾害影响地区生活必需品供应。汛期以来，按照“平急结合”工作要求，商务部保持应急机制激活状态，密切关注湖南、山东、河南等地汛情影响，指导重点地区加强组织调度，切实保障受灾地区群众基本生活需要。

何咏前介绍，灾情发生后，商务部迅速启动应急响应机制，每日调度重点地区保供情况，加强与有关部门沟通协作，及时掌握汛情、灾情动态信息。

在市场供求监测预警方面，紧盯灾区市场供求情况，围绕粮、油、肉、蛋、奶、果、蔬，以及方便食品、瓶装水等生活必需品，加强重点地区量价监测，启动市场异常零报告制度。

在物资储备调运方面，重点地区保供企业库存充足，并已做好应急调运准备。以你提问中提到的湖南为例，现已组织湖南省及周边省份近700家重点保供企业加大补货备货力度，特别是生活必需品备货量较平时增加10%—30%。截至目前，湖南省重点保供企业已分别向华容县、平江县灾区调运生活必需品6500余吨、8000余吨。

何咏前表示，下一步，商务部将持续跟踪各地雨情汛情影响，紧盯重点地区市场运行情况，全力支持相关地方解决好生活必需品保供困难问题，随时启动跨省联保联供机制，切实保障灾区群众基本生活需求。

(责编：孙红丽、高雷)

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