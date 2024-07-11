黄盛

仲夏时节的四川广安，淅淅沥沥的雨绵绵不断。

五十多岁的邓刚师傅像往常一样，戴上安全帽，拿起对讲机，打开手电筒，和工友一起冒雨前往川煤的干燥车间检测干燥机的运行情况。

“干燥机是洗煤过程中的重要一环，但车间温度往往70℃以上，机器运行噪音极大、粉尘也多。曾经每隔两个小时就得进来检测一次机器状况。”长期进出高噪音、湿热状态的车间，邓师傅身形瘦削、皮肤黝黑，脸上的褶皱也纵横交错。

他说，如今有了“智慧煤矿风险监测系统”后，他们只需半天进入干燥车间检测一次即可。平时主要靠该系统的无源无线技术、大数据等信息化的手段，结合物联网监控的应用，进行信息化监管。

所谓“智慧煤矿风险监测系统”，是中国人寿集团旗下财险四川分公司联合成都飞英思特基于“保险+科技+服务”业务生态，为承保煤矿企业提供的风险减量管理服务。

在川煤干燥车间，工人正在检测干燥机设备运行情况。 人民网记者 黄盛摄

“随着‘新安法’的出台以及《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》的实施，我们整合前沿科学技术、资源，在风险减量管理方面积极尝试，面向煤矿等高危行业创新孵化风险减量服务新机制，构建起四川省内首个煤矿安全‘科技+保险+服务’风险减量管理生态体系。”中国人寿财险四川省分公司副总经理吴劲松表示，“保险+科技+服务”这一模式，通过“人防+技防”实现了从被动的“风险等量”向主动“风险减量”管理的转变。

在“保险+科技+服务”这一模式下，保险公司主动介入被保险标的的风险管理，通过科技手段赋能，从简单的灾后补偿转向事前预防预警、事中快速响应、灾后精准理赔，为投保客户提供一揽子风险减量服务。

国家金融监督管理总局广安监管分局局长袁玎告诉记者，从社会的角度看，这种模式能够有效降低事故发生的概率，减少经济损失；从政府的角度看，可以为安全应急管理政策“工具箱”增添重要工具，助力提升公共安全治理水平；从保险公司角度看，可以探索出一条丰富产品供给、创新商业模式的有效路径，更好发挥经济减震器和社会稳定器功能。

据介绍，国务院发布的《“十四五”国家应急体系规划》提出，要强化保险等市场机制在风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用，探索建立多渠道多层次的风险分担机制，大力发展巨灾保险。

眉山市仁寿县应急管理局徐月对巨灾保险带来的风险减量管理也印象深刻。2021年10月，仁寿县应急管理局通过招投标采购了中国人寿财险四川分公司农业巨灾风险保险服务。2022年夏季，极端高温触发了农业巨灾天气指数保险责任，中国人寿财险四川省分公司一周内即予以投保政府部门赔付568.1万元，全部用于当地减灾抗灾救灾工作，其中包括用于农业干旱监测预警系统等防灾减灾项目建设。该系统通过各类传感、监测仪器等设备，“天空地”一体化收集监测仁寿县的气象、水文和土壤墒情等干旱灾害危险因子，预测干旱灾害发生的概率和影响范围，当风险达到一定的阈值或者发生突发情况，系统将启动预警机制，并向应急管理部门发出预警信息，推动灾害快速响应，达到防灾减灾效果，从而实现风险减量管理。

位于眉山市仁寿县的天府粮仓示范区。 人民网记者 黄盛摄

“当发生涉农巨灾后，保险赔付能够快速到位，为应急救援、物资调配、恢复生产、防灾减灾等提供必要的资金保障，提升了应急处置的效率和效果，提高了农业经营者的抗灾信心。”徐月说。

据了解，2021 至 2023 年中国人寿集团旗下寿险四川分公司也通过“乡村振兴”系列等涉农产品累计惠及约 1150万人次，总保障额度超 6900 亿元，有力地支持了农村地区的经济社会发展和农民福祉提升。

从徐月所在的仁寿县应急管理局驱车，不多会儿便可到达“天府粮仓”示范区。放眼望去，示范区里水稻正绿，成片的稻田依山而建，弯弯曲曲，自然流畅……

(责编：郝帅、高雷)

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