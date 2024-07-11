在福建泉州市洛江区马甲镇蔡内村，果农正在分装新鲜采摘的荔枝。杨小玲摄

人民网北京7月11日电 （记者李栋 刘卿）近期，福建莆田、泉州等地晚熟荔枝迎来成熟期，一簇簇沉甸甸、红彤彤的荔枝挂满枝头，果农们忙着采摘、分拣、包装，脸上洋溢着丰收的喜悦。