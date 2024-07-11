人民网北京7月11日电 （记者赵竹青）7月8日，2024空天信息大会暨数字地球生态峰会在无锡举行，多位院士专家围绕“发展空天新生态，释放数智新动能”主题，共同探讨空天信息、商业航天、低空经济等战略性新兴产业的新技术、新成果、新挑战、新趋势。

中国科学院院士、中国科学院空天信息创新研究院院长吴一戎介绍，空天院作为国家战略科技力量的“国家队”，始终聚焦国家战略需求，响应中国科学院“率先行动”计划，组建了空天信息领域学科最齐全、规模最大的研究机构，形成了空天信息领域全链条的科技创新布局。近年来，空天院积极推进成果转化和产业化工作，培育空天信息、商业航天等产业生态，释放数字经济新动能。

中国科学院院士、国际欧亚科学院院士、中国服务贸易协会会长周成虎说，卫星遥感是商业航天产业中重要的增长点。商业航天和数字地球的融合是人类解决当今复杂全球变化问题的科学基础，构建自主的新一代可计算数字地球技术体系将会重新定义大众对地球的认知。

“我们要构建全自动化、智能化、可信服务的计算体系，来推动中国以及数字核心底座的空天信息产业，产业中上到卫星，下到个人设备，全面组成新型产业生态。这个生态也是今天大家正在推动的：例如，以大模型、大遥感为核心的生态。”周成虎表示，遥感、导航、通信将会成为未来人类在地球以外的人造星球的智能观测网。

中国地理信息产业协会会长李维森表示，地理信息是重要战略性数据资源和新型生产要素，为数字中国、数字地球建设打造统一时空基底，为高质量发展提供丰富数据要素。据统计，北斗、遥感、地理信息、数字孪生等技术和应用已成为2023年省级政策文件中布局战略性新兴产业与未来产业的热门选择，这将从政府、市场、资本、科技、产业生态多方面促进地理信息技术的广泛应用与创新发展。

中国工程院院士、中国科学院计算所学术委员会主任、中国科学院大学计算机科学与技术学院院长孙凝晖分析和解读数据空间发展“路在何方”。他认为，智能是数据的百炼成钢，在智能时代，在互联网上传输的智能流，是算力对数据进行深度加工与精炼后的模型化抽象，智能应用以更简单的表达方式使用算力、数据与算法。

国家卫星气象中心副主任、研究员唐世浩表示，商业航天市场前景广阔，且涉及领域广，要加强合作，既仰望星空，也脚踏实地，共同推动商业航天发展。他提出三个关键字：“效”“稳”“合”。其中，“效”指的是，商业卫星发展要紧密结合应用需求，在补盲区、创新区、提精度、强能力等方面下功夫；“稳”指的是，商业航天公司要具备连续、稳定的业务运行能力、数据生产和服务能力；“合”指的是，部门间、行业间、政企间要加强合作，共同做大做强市场。

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经