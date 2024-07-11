人民网北京7月11日电 （记者赵竹青）7月8日，“中国科学院-香港青年实习计划”开学礼在中国科学院自动化研究所举行。本次活动是第四届“中国科学院-香港青年实习计划”，共设置了“科研‘1+1’”“感受中国科学院”“名家面对面”“零距科学家”“文化共传承”“团队一家亲”等六大板块，来自自动化研究所、计算机网络信息中心、软件研究所、数学与系统科学研究院、物理研究所、过程工程研究所、微电子研究所等7家科研院所的18位导师和20名内地研究生与20名香港青年结成对子，并将在人工智能、新媒体技术、超导材料、生物环境、数学、集成电路等多个研究方向上开展深入的科技交流与实践。

在开学礼上，中国科学院国际合作局副局长吴艳表示，青年是国家的未来，是科技的希望，“中国科学院-香港青年实习计划”在中国科学院与香港青年之间搭建一座桥梁，让香港的青年朋友们能够有机会走进中国科学院的科研殿堂，亲身体验国家最高水平的科研环境和氛围，深入了解我国科技领域的前沿科学成果，对于提升香港青年的科技水平，帮助香港青年成长成材具有重要意义。

中国科学院学部工作局三级职员周德进介绍了“中国科学院-香港青年实习计划”的发展历程，并对同学们的实习生活提出建议。他勉励同学们通过本次活动，深入了解中国科研机构的运作模式，提升自然科学的理论素养和实践技能，真正做到学以致用、知行合一。

香港特别行政区政府民政及青年事务局副局长梁宏正代表香港特区政府民政与青年事务局致辞。他表示，“中国科学院-香港青年实习计划”在加深香港青年对国家顶级科研机构和高端科学技术发展的认识方面意义深远，希望同学们以国家顶级科研人才为榜样，培养更加严谨的科学态度和创新精神，为未来的科研道路打下坚实的基础，为国家及香港的科研发展助力。

“中国科学院-香港青年实习计划”是由中国科学院学部工作局、中国科学院港澳台事务办公室与香港特别行政区政府民政及青年事务局联合主办，由智能科学与技术科普工作协作组及香港志愿者协会共同承办的青年科技交流活动。活动旨在组织香港青年走进中国科学院，走近一线科学家，通过亲身参与科学研究、参访科研院所等方式，帮助香港青年启迪科学思维，拓展科技视野，增长科学知识，提升科研水平，引领香港青年为香港创科发展做贡献。活动已经成功举办过三届，近百名香港青年在中国科学院开展了实习活动。

(责编：赵竹青、高雷)

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