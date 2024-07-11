人民网北京7月11日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，北京时间7月9日下午，第十七届马塞尔·格罗斯曼会议向中国科学院国家天文台研究员李菂颁发马塞尔·格罗斯曼个人奖，表彰其领导团队利用中国天眼FAST等探索动态宇宙取得的多项创造性成果，“实现星际磁场的精确测量，推动快速射电暴研究进入高统计时代”。

据了解，李菂是首位凭借在中国国内取得的学术成果获得该奖的科学家。

马塞尔·格罗斯曼奖以瑞士数学家马塞尔·格罗斯曼的名字命名，被视为国际物理学界重要的奖项之一，由国际相对论天体物理中心于1985年设立。该奖项每三年颁发一次，旨在表彰在相对论天体物理学、引力物理学和宇宙学等领域做出杰出贡献的科学家。马塞尔·格罗斯曼曾在爱因斯坦建立广义相对论的过程中提供了重要的数学帮助。

会议主办方之一、国际相对论天体物理中心网络主任雷莫·鲁菲尼提到，李菂和“中国天眼”为天文研究作出了显著贡献，将激励更多的后来者参与研究事业。

“人类拥有同一片天空，天文学的国际开放是必然。加强中欧合作，特别是双方天文数据的开放共享，能够极大地促进前沿探索。”李菂说。

据了解，中国天眼FAST自验收以来，设施运行效率和质量不断提高，年观测时长超过5300小时，远超国际同行预期的工作效率，基于超高灵敏度优势，FAST已成为中低频射电天文领域的观天利器，在纳赫兹引力波探测、脉冲星物理、快速射电暴起源、星系形成演化等领域产出一系列世界级成果，已成为全世界天文学家探索宇宙最重要的望远镜之一。李菂研究员自2008年起任FAST项目科学家，2018年至今任FAST首席科学家。

同届获奖的还有2021年邵逸夫天文学奖得主、加拿大天体物理学家维多利亚·卡斯皮教授和超新星与致密天体领域权威学者、美国天体物理学家克里斯托弗·弗赖尔教授。

(责编：赵竹青、高雷)

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