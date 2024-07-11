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三大运营商获颁许可，国际通信下一步如何发展？

2024年07月11日09:58 | 来源：人民网
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人民网北京7月11日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，7月10日，工业和信息化部组织召开国际通信业务出入口局工作座谈会，向中国电信、中国移动、中国联通颁发许可，批复在广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口设立国际通信业务出入口局。

国际通信业务出入口局作为连通全球网络的国际通信枢纽，是我国对外交流的重要信息基础设施。工业和信息化部部长金壮龙指出，党的十八大以来，我国国际通信基础设施取得了长足进步，国际通信出入口局呈现梯次布局，构建了覆盖亚太、北美及“一带一路”沿线国家和地区的通信海缆网络，有力支撑了数字经济发展和国际合作交流。

金壮龙强调，各单位要以新设国际通信业务出入口局为契机，拓宽对外互联通道，做好国际通信发展、监管、安全各项工作，巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位。要加快新设出入口局建设，以基础电信企业为责任主体，各地方政府、通信管理局等充分参与，形成工作合力。要赋能经济社会高质量发展，支撑电信业务开放、跨境数据流动、国际数字贸易等发展，推进信息化与工业化深度融合，积极服务地方外资引进和企业国际化发展。要加强出入口局安全运行，建立健全管理制度，进一步提升网络韧性和承载能力，强化网络与信息安全保障，确保设施运行稳定、网络质量良好。

(责编：申佳平、高雷)
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