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长江发生2024年第2号洪水

2024年07月11日20:53 | 来源：人民网
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人民网北京7月11日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受长江上游来水及库区降雨影响，三峡水库7月11日18时入库流量达50000立方米每秒，水位涨至161.10米，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“长江2024年第2号洪水”。

7月11日，水利部组织防汛会商，分析研判雨情水情和防御形势，安排部署长江洪水防御工作。

一是及时启动应急响应。水利部和水利部长江水利委员会提前启动并维持针对四川、重庆、湖北洪水防御Ⅳ级应急响应和安徽、江西、湖南洪水防御Ⅲ级应急响应，细化部署长江上游洪水应对，以及中下游高洪水位期堤防巡查、应急抢护和人员转移避险等工作，提醒地方紧盯险工险段、薄弱堤段、历史曾出险段等风险点。

二是滚动预测预报预警。密切监视长江流域汛情发展，滚动分析预报洪水过程和峰量变化，及时发布预警信息，为水工程调度和防洪抢险提供有力支撑；每日“一省一单”靶向预警，指导地方做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作。

三是统筹做好水工程调度。统筹考虑当前和未来降雨、上下游防洪形势，科学调度三峡水库，联合调度长江上中游梯级水库群等拦蓄洪水，充分发挥防洪减灾效益，减轻长江中下游干流防洪压力。

四是加强工作指导。水利部5个工作组（专家组）在四川、重庆、湖南、江西、安徽等地协助指导地方开展洪水防御工作。

水利部将继续密切监视长江流域汛情发展变化，加强会商研判，及时发布预警，科学调度水工程，强化抢险技术支撑，有力指导地方做好洪水防御各项工作。

(责编：郝帅、高雷)
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