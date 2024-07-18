人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财经观察：货物贸易创历史同期新高 增长动能量稳质升

人民网记者 孙红丽
2024年07月18日08:35 | 来源：人民网
小字号

7月15日，国家统计局公布了2024年上半年主要宏观经济数据。其中，外贸方面，上半年，货物进出口总额211688亿元，同比增长6.1%。

“在世界经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多的背景下，我国外贸出口质升量稳，进口规模稳步扩大，对经济增长作出了积极贡献。”国家统计局新闻发言人如是说。

上半年，我国货物贸易进出口质量持续提升、规模较快增长。进出口规模历史同期首次超过21万亿元；进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。

细看外贸“半年报”，不仅实现了量的合理增长，更在增长动能等方面实现了质的有效提升。

——看贸易主体，上半年，民营企业进出口11.64万亿元，增长11.2%，占我国外贸总值的55%，比去年同期提升2.5个百分点，外贸主力军继续发展壮大。

——看贸易方式，一般贸易、加工贸易、保税物流进出口均增长。上半年，产业链更长、附加值相对较高的一般贸易进出口13.76万亿元，同比增长5.2%，占我国外贸总值的65%，贸易自主发展能力稳步增强。

——看出口结构，上半年，技术含量和附加值高的机电产品占出口比重近六成，其中，汽车、船舶、集成电路等产品出口额同比分别增长22.2%、91.1%、25.6%，产品结构不断优化，国际竞争优势不断巩固。

——看贸易伙伴，上半年，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.36万亿元，同比增长10.5%，占我国外贸总值的15.9%；对美国、欧盟出口额也实现增长；对共建“一带一路”国家合计进出口额同比增长7.2%；中欧班列累计开行量比上年提前19天突破万列，累计发送货物量增长11%，为维护国际产业链供应链稳定畅通发挥了积极作用。

“上半年货物进出口规模创历史同期新高，成为经济运行的一大亮点。”中国国际电子商务中心高级分析师刘艳芳分析，我国外贸形势向好发展既与全球经济缓慢复苏有关，也与我国外贸自身优势得到进一步发挥有关。我国强大完整的工业体系和四通八达的海陆空跨境运输体系，有效支撑了上半年的外贸增长。

“上半年，货物和服务净出口对经济增长贡献率为13.9%，拉动GDP增长0.7个百分点。”国家统计局国民经济核算司司长赵同录表示，我国持续推进高水平对外开放，加快培育外贸新动能，对外贸易规模稳定增长，结构不断优化，为推动经济持续回升向好作出积极贡献。

下阶段，面临多重困难和挑战，中国能否进一步巩固住向好势头？

国家统计局新闻发言人认为，综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。

从需求支撑看，世界经济温和复苏，部分主要经济体进入补库存周期，消费电子等行业上行周期有望延续，有利于我国外需改善。联合国贸发会议预测2024年全球贸易额可能达到32万亿美元的较高水平；世界银行将2024年全球经济增长预期由之前的2.4%上调至2.6%。

从动力支撑看，我国传统产业改造升级步伐加快，新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业不断成长，有助于对冲下行压力、增强上行动力。

商务部新闻发言人何亚东表示，展望下半年，中国外贸发展面临的形势仍然比较复杂。外需增势并不稳固，主要市场补库存力度和持续性有待观察，加上地缘政治、贸易壁垒、航运价格等干扰因素增多，企业接单履约仍面临较多不确定性。商务部将进一步发挥稳外贸政策的综合效能，切实帮助企业纾困解难，持续培育外贸新动能，全力推动外贸质升量稳。

相关阅读：

财经观察：从四大宏观指标看中国经济长期发展态势

财经观察：3组数据折射中国经济向“新”向“绿”

财经观察：政策持续发力 “双新”需求逐步释放

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：货物贸易创历史同期新高 增长动能量稳质升
　　7月15日，国家统计局公布了2024年上半年主要宏观经济数据。其中，外贸方面，上半年，货物进出口总额211688亿元，同比增长6.1%。…
安全“不放假” 暑期出游安全攻略请收好
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部