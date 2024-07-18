人民网记者 孙红丽

7月15日，国家统计局公布了2024年上半年主要宏观经济数据。其中，外贸方面，上半年，货物进出口总额211688亿元，同比增长6.1%。

“在世界经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多的背景下，我国外贸出口质升量稳，进口规模稳步扩大，对经济增长作出了积极贡献。”国家统计局新闻发言人如是说。

上半年，我国货物贸易进出口质量持续提升、规模较快增长。进出口规模历史同期首次超过21万亿元；进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。

细看外贸“半年报”，不仅实现了量的合理增长，更在增长动能等方面实现了质的有效提升。

——看贸易主体，上半年，民营企业进出口11.64万亿元，增长11.2%，占我国外贸总值的55%，比去年同期提升2.5个百分点，外贸主力军继续发展壮大。

——看贸易方式，一般贸易、加工贸易、保税物流进出口均增长。上半年，产业链更长、附加值相对较高的一般贸易进出口13.76万亿元，同比增长5.2%，占我国外贸总值的65%，贸易自主发展能力稳步增强。

——看出口结构，上半年，技术含量和附加值高的机电产品占出口比重近六成，其中，汽车、船舶、集成电路等产品出口额同比分别增长22.2%、91.1%、25.6%，产品结构不断优化，国际竞争优势不断巩固。

——看贸易伙伴，上半年，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.36万亿元，同比增长10.5%，占我国外贸总值的15.9%；对美国、欧盟出口额也实现增长；对共建“一带一路”国家合计进出口额同比增长7.2%；中欧班列累计开行量比上年提前19天突破万列，累计发送货物量增长11%，为维护国际产业链供应链稳定畅通发挥了积极作用。

“上半年货物进出口规模创历史同期新高，成为经济运行的一大亮点。”中国国际电子商务中心高级分析师刘艳芳分析，我国外贸形势向好发展既与全球经济缓慢复苏有关，也与我国外贸自身优势得到进一步发挥有关。我国强大完整的工业体系和四通八达的海陆空跨境运输体系，有效支撑了上半年的外贸增长。

“上半年，货物和服务净出口对经济增长贡献率为13.9%，拉动GDP增长0.7个百分点。”国家统计局国民经济核算司司长赵同录表示，我国持续推进高水平对外开放，加快培育外贸新动能，对外贸易规模稳定增长，结构不断优化，为推动经济持续回升向好作出积极贡献。

下阶段，面临多重困难和挑战，中国能否进一步巩固住向好势头？

国家统计局新闻发言人认为，综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。

从需求支撑看，世界经济温和复苏，部分主要经济体进入补库存周期，消费电子等行业上行周期有望延续，有利于我国外需改善。联合国贸发会议预测2024年全球贸易额可能达到32万亿美元的较高水平；世界银行将2024年全球经济增长预期由之前的2.4%上调至2.6%。

从动力支撑看，我国传统产业改造升级步伐加快，新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业不断成长，有助于对冲下行压力、增强上行动力。

商务部新闻发言人何亚东表示，展望下半年，中国外贸发展面临的形势仍然比较复杂。外需增势并不稳固，主要市场补库存力度和持续性有待观察，加上地缘政治、贸易壁垒、航运价格等干扰因素增多，企业接单履约仍面临较多不确定性。商务部将进一步发挥稳外贸政策的综合效能，切实帮助企业纾困解难，持续培育外贸新动能，全力推动外贸质升量稳。

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(责编：孙红丽、吕骞)

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