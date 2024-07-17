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《财米油盐》 | 如何看懂经济“半年报”中的“形”与“势”？

2024年07月17日15:54 | 来源：人民网
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7月15日，国家统计局公布2024年中国经济“半年报”——

上半年我国国内生产总值（GDP）61.7万亿元，同比增长5.0%，运行总体平稳、稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。

数据显示，二季度GDP增长4.7%，增速比一季度有所回落。国家统计局新闻发言人表示，二季度经济增速回落有极端天气、雨涝灾害多发等短期因素影响，但经济稳定运行、长期向好的基本面没有改变。总的来看，二季度经济运行可以概括为“形有波动、势仍向好”。

正如国家统计局新闻发言人所言，今年上半年，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内结构调整阵痛有所显现，影响经济增长的因素较以往更为复杂。

因此，对于上半年经济运行的“形”与“势”，不仅要关注其经济增长的“量”，还要注意转型之“效”和发展之“质”。

看经济增长之“量”——

对于世界第二大经济体，上半年能够实现5%左右的经济增长，难能可贵。数据显示，二季度经济体量超过32万亿元，工业增加值、货物进出口总额均超10万亿元，总量指标规模依然十分可观；上半年货物进出口总额达21.2万亿元，同比增长6.1%，规模创下历史同期新高。

看产业转型之“效”——

上半年，产业向“新”向“绿”转型态势更加明显。

向“新”而生，高技术产业持续“领跑”。上半年，规上高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速快于全部规上工业增加值；规上电子及通信设备制造业、航空航天器及设备制造业增加值也均实现两位数增长，分别达到12.5%、10.0%。

向“绿”而行，发展道路越走越宽。上半年，新能源汽车产量同比增长34.3%，配套产品充电桩、锂电池产量均呈现两位数增长；光伏产业的主要原材料，多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃的产量增长均达40%以上；水电、核电、风电、太阳能等清洁能源占比进一步提升；单位GDP能耗继续下降。

看经济发展之“质”——

出口12.13万亿元，增长6.9％；进口9.04万亿元，增长5.2％；贸易顺差3.09万亿元，扩大12％……上半年，我国外贸质升量稳。在诸多出口产品“优等生”中，集成电路“拔得头筹”，出口额同比增长超91%。值得一提的是，民营企业成为外贸稳增长的“主力军”。上半年民营企业进出口总额达11.64万亿元，同比增长11.2%，占进出口总额比重提升至55%。

总体来看，这份难能可贵的“半年报”，不仅展现出我国经济发展在“量”上的“稳”，更体现在“质”上的“进”。相关数据既是上半年宏观政策合力促进经济回升向好，高质量发展扎实推进的集中体现，也是打好今年经济发展“下半场”的底气与根基。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

出镜：方经纶

摄像：张力洋

剪辑：史新培 卢鹏宇

文字：方经纶

设计：林珊珊 实习生周文卿 实习生史子潇

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、吕骞)
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