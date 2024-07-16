人民网记者 王绍绍

在山川湖海间沐浴温暖阳光、至古镇静谧处感受古朴风情、赴茫茫大漠中探索神秘的驼铃声声……随着暑期的来临，旅游市场迎来新一轮出游热潮。

今年以来，我国旅游市场“热”力十足，新型消费持续发展，文旅市场欣欣向荣。暑期以来，文旅热度不断攀升，避暑游、亲子游、研学游、毕业游等游玩选择受到人们青睐，夏日文旅市场呈现出新热点、新活力，在规模、消费能力和产品创新方面均表现出较强的发展势头。

为迎接暑假旅游旺季，进一步释放暑期文旅消费需求，各地积极提升文化和旅游消费体验，推出丰富多彩的文旅活动，更好地满足游客品质化、个性化的消费需求。

暑期是毕业游的高峰期。相关旅行平台数据显示，6月以来，“毕业旅行”相关搜索热度环比上月提升超3倍；高中、大学毕业生旅游预订量同比去年增长九成。除了传统的旅游关键词，户外、国潮、定制化等要素成为毕业生旅行的新亮点。作为旅游主体的年轻人，更强调个性化、沉浸式的体验，因此，以生动有趣为特点的新型旅游消费模式受到更多游客青睐。

近期，甘肃敦煌特别推出了“2024毕业季·敦煌行”文旅活动，包括“文化润心之旅”“诗与远方之旅”“仰望星空之旅”“相忆敦煌之旅”“味蕾青春之旅”等5大主题精品旅游线路。此外，敦煌还打造“莫高记”“演艺记”“旅拍记”等18款旅游体验项目及相关优惠政策，通过凭中高考准考证免门票等形式“喊话”毕业生前往敦煌旅游。

业内专家建议，相关行业可以开发更多富有情感价值的产品和服务，如主题旅行、故事体验、文化探索等，以优质的产品满足年轻人的消费需求；同时，利用情感化的内容和故事讲述来吸引年轻消费者，为其提供定制化、个性化的旅行规划服务，以更好地满足年轻消费者的需求。

据有关部门初步统计，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出包括发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，多措并举助“燃”暑期消费市场。

江苏南京为中考、高考生提供了免费游览金牛湖、天生桥等自然美景的机会，同时，面向大学毕业生免费开放栖霞山、达摩古洞等9个收费景点，让游客在感受文化魅力的同时，领略到大自然的壮丽风光；山东济南推出“泉在济南·盛夏狂欢季”系列主题活动，包括九顶塔泼水狂欢节、空谷花园露营节等60多项丰富多彩的夏日旅游活动，满足游客暑期旅游消费需求；贵州把握旅游“暑期档”，策划了“多彩贵州”夏季音乐节等一系列文旅活动，为游客带来一场场音乐盛宴和互动体验，还通过门票减免、一票多用、高速五折等优惠政策吸引更多游客感受魅力贵州……

暑期文旅“热”力十足，业内专家表示，消费场景持续更新，新玩法、新产品、新业态层出不穷，激发了文旅产业的生机活力，为消费市场点燃新引擎。

(责编：王震、吕骞)

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