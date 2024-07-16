人民网北京7月16日电 （记者刘颖颖）7月14日，中国劳动学会年会暨“新质生产力与劳动创新”主题研讨会在北京举行，会议深入研究探讨了劳动创新发展的新理念、新变化和新政策，对进一步增强新质生产力发展中的劳动创新提出积极的意见建议。

人社部党组成员、副部长吴秀章出席会议并讲话，全国工商联党组成员、副主席邱小平，中华全国总工会书记处书记、党组成员、组织部部长王娇萍出席会议。中国劳动学会会长杨志明做工作报告。

劳动科研机构是劳动领域智库的重要组成部分，承担着理论创新、政策创新、实践创新的历史使命和艰巨任务。近年来，中国劳动学会联合研究机构、聚集业内专家、组织企业管理者和科研人员，勇于探索、深入研究、攻坚克难，面对劳动领域的新变化新问题，提出了很多有价值的政策建议，有效发挥了劳动智库平台的重要作用。

近年来，中国劳动学会紧紧围绕中心、服务大局，组织广大会员理事积极开展内容丰富、形式多样的交流活动，围绕经济回升中重大劳动实践问题进行理论研讨，开展专题研究，针对农民工劳动就业新情况、新就业形态新发展、高质量充分就业新变化等热点问题开展快速调查，发挥“政产学研”平台优势，开展学术交流活动，积极吸纳劳动理论、劳动管理、劳动一线优秀人才，凝聚劳动科研多方力量，丰富国家劳动智库，提出建设性意见建议。

会上，中国劳动学会和中国劳动社会保障科学研究院、中国劳动关系学院等劳动科研机构负责人，业内头部企业、专精特新企业代表，以及业内专家学者、优秀工匠一起，围绕“新质生产力与劳动创新”主题，多角度深入分析了新质生产力与劳动创新对经济社会发展的重大作用。

会议公布了以“新质生产力与劳动创新”为主题评选出的“百篇优秀论文”“百个优秀案例”。会议同时发布了《中国农民工（第二版）》。

(责编：王震、吕骞)

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