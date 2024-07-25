人民网记者 杨曦

上半年，全国新增并网风电和太阳能发电装机容量1.28亿千瓦；

新能源发电装机规模占总装机容量的38.4%，首次超过煤电；

非化石能源发电投资占电源投资的比重达85%……

观察中国经济发展的转型之“效”、发展之“质”，能源绿色低碳发展是至关重要的一环。当前，我国清洁能源体系正加快建设，重点领域节能降碳有序推进，绿色生产方式和生活方式逐步形成。

从生产端看，清洁能源生产保持较快增长。国家统计局数据显示，上半年，规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电量合计同比增长13.4%，占全部发电量比重为27.6%，比上年同期提高0.1个百分点。

从消费端来看，随着绿色低碳发展理念深入人心，清洁能源消费占比显著提升。初步测算，上半年非化石能源消费量占能源消费总量的比重同比提高1.9个百分点。

“国家支持非化石能源发展政策效应逐步显现，新能源消费快速增长，用能结构持续改善。”国家统计局能源统计司司长胡汉舟表示，我国能源绿色化清洁化底色进一步凸显。

从产业发展来看，我国已建成全球最大、最完整和最具竞争力的清洁能源产业链，产业向“绿”转型态势更加明显。

上半年，新能源汽车产量同比增长34.3%，配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、16.5%。光伏产业链增势良好，主要原材料多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃产量同比分别增长55.4%、43.6%、42.8%。

多年来，我国经济发展“含绿量”持续提升，使得高质量发展成色更足。2013—2023年，我国以年均3.3%的能源消费增速支撑了年均6.1%的经济增长，能耗强度累计下降26.1%，是全球能耗强度降低最快的国家之一，超额完成向国际社会承诺的碳排放强度下降目标。

新型清洁能源技术的研发与应用，既促进了中国自身高质量发展，也为全球能源转型和可持续发展作出了重要贡献。

截至目前，中国风电、光伏产品已经出口到全球200多个国家和地区，帮助广大发展中国家获得清洁、可靠、用得起的能源。国际可再生能源署报告指出，过去10年，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%，其中很大一部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。

“中国能耗强度下降，反映了内部能源绿色低碳转型进程。作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中国向‘新’向‘绿’转型，不仅有利于自身高质量发展，也为全球能源转型和可持续发展作出积极贡献。”复旦大学特聘教授、复旦大学可持续发展研究中心陈诗一说。

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(责编：杨曦、高雷)

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