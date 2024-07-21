本报记者 游 仪

数据来源：国家统计局等

图为新建的钻攻切铣专用加工车间。

梁小菊摄（人民视觉）

投入500多万元，生产效率提升25%。数字化转型这笔账，四川绵阳三台县永明镇朝育机械有限公司负责人辜晓林觉得值。

每隔1秒，气动数控冲床按压一下，第四次时，一件孔数均匀的端板便可成型。车间里，操作工黄晓莉在机床前利落地挑拣成品。

“设备更新后，省心不少。”辜晓林说。

辜晓林2016年开始琢磨数字化转型，“市场竞争激烈，要想生存，必须转型。”在前往东部省份参观一家智慧纺纱工厂后，这个念头愈发强烈。

转型过程却充满挑战。从外地高薪聘请的技术人员，对企业产品不够了解，改造设备时顾头不顾尾；投入资金升级生产线，却无法量产，20多万元打了水漂……“有的专家建议整合设备，单款产品生产效率是上来了，可我们还有其他100多种产品。有的主张机械联动，万一后续设备故障，生产线全得停。”辜晓林说。

意识到不能当“甩手掌柜”，辜晓林开始精打细算。凭借物理专业基础，他深入研究生产线，结合企业需求，寻找能改进的地方。“头一件事就是改设备！不是上新，而是给老机器加新功能，设备添了传感器，模具整合成一副，从而节省成本。”在辜晓林看来，中小企业资金有限，数字化转型，钱要花在刀刃上。

投入不大，改造后的8台气动数控冲床却能整合传统生产工序。“过去脚踩一下，机器才动一下。现在全自动，生产效率高，我们也轻松了。”黄晓莉说。

车间一侧，放料、打孔、切割，一气呵成。在4个红色机械臂操作下，空调零配件批量产出。与旧机械臂相比，这组今年3月上新的设备，能对机床进行双臂同步操作。

缺人缺技术，是转型中最大的“拦路虎”。“多亏政府帮忙，助企专员协调，这才解决了难题。”辜晓林说。

为推动企业更好实现“智改数转”，永明镇组织专家团队“一对一”上门巡诊和指导。建立辖区13户重点企业镇级领导联系清单，全力提供政策支持。专门对接朝育机械的，是永明镇人大副主席王晶。

听说企业的困难后，王晶和三台县工信局专员一道赶往企业。协作机械臂安装时出现问题，容易出现撞机风险，王晶和专员找来编程人员助力，设备调试好后，效率翻番。智能设备若是故障，厂里缺少维修人员，专员又帮忙对接智能设备维修团队，提供解决方案。

7月1日，企业物联网系统上线。打开手机，轻点软件，原料、库存、产量等信息一目了然。“每个员工、每台设备、每天生产多少产品，全都一清二楚。”指着手机上的设备状态信息，辜晓林说。

过去，纸质清单数据更新不及时，人工统计疏漏难免。如今，物联网系统自动抓取设备数据，准确管控产品质量，成为整个生产环节的“中枢神经”。设备检测后，会对不合格产品报警，人工立即查找原因并第一时间将问题反馈给后台，产品合格率大幅提升。

物联网要稳定运行，还得解决机房网络通信问题。在王晶的协调下，原本半个月才能架设好的接口网络专线，只花了一周便解决了。

如今，朝育机械的车间里，处处可见数字化设备。数字化转型后，企业产品能耗降低30%，成本节约35%，产品合格率提升至98%。

前阵子，辜晓林接到绵阳市经信局带来的好消息：企业“金属制品精品制造智能生产线数字化建设”项目被列入绵阳市2023年度企业数字化改造典型案例。“会有50万元奖金呢！10月以前，我们打算再投入改造30台机械设备，继续提高生产效率，这笔钱正好派上用场。”辜晓林充满期待。

本期统筹：吕 莉

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年07月21日 02 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)

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