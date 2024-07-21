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拥抱数字化 勇敢去转型（编辑点评）

吕 莉
2024年07月21日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　设备更新投入500多万元，成本节约35%、效率提升25%——朝育机械这笔数字化转型的收支账，看得见、摸得着。

　　数字化设备、数字化车间、工业互联网平台……“数字变量”对传统制造业降本提质增效的作用不断显现，企业拥抱转型的积极性逐步提高：上半年，我国设备工器具购置投资同比增长17.3%，拉动固定资产投资增长2.1个百分点，贡献率达54.8%；制造业技术改造投资增长10%，高于制造业投资0.5个百分点。

　　当然，像曾经的辜晓林一样，仍有不少企业对数字化转型望而生畏，不是“不愿转”，而是囿于经验、技术、资金不足等因素“不敢转”“不会转”。工信部赛迪研究院今年对约300家中小企业数字化转型的调研显示，超过半数的企业认为自身转型能力不足，转型成本高。

　　从“20多万元打了水漂”到车间里数字化设备随处可见，辜晓林的企业转型故事带来哪些启示？

　　转型小步快走，统筹算好收益。企业需仔细研究各类支持政策和措施，算好短期收益和长期收益两笔账，接下来勇敢踏出第一步，先解决生产经营中的最大痛点，把钱花在刀刃上。再根据场景排序，由小到大逐步转型，进而通过设备的数字化升级，倒逼企业管理体系升级。

　　政策真金白银，提升企业信心。四川绵阳经信局给辜晓林带来的好消息和50万元奖金，缓解了企业资金困难，坚定了改造升级信心。支持企业数字化转型的实招接连出台：中央财政支持扩大中小企业数字化转型城市试点范围，中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款；地方政策跟进，重庆渝北区协调金融机构为中小企业提供数字化转型信用贷，浙江柯桥对实施数字化改造且投入额在30万元以上的印染企业给予奖励，各方举措形成合力。

　　服务小轻快准，精准解决痛点。除了龙头企业带动，数字化转型服务商也正在发挥作用，专门针对中小企业，以小轻快准的方式提供菜单式服务。轻量化、小型化的数字化产品，在精准解决企业生产经营痛点的同时，还可减轻资金压力。

　　我们相信，中小企业主动迈出数字化转型脚步，政府部门、龙头企业、金融机构、服务商等协力支持，“不敢转”“不会转”等难题会迎刃而解。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月21日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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