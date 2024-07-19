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财经观察：夏粮丰收，端稳端牢“中国饭碗”

人民网记者 罗知之
2024年07月19日08:59 | 来源：人民网
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夏粮产量在全年粮食产量中占比超过21%，是全年粮食生产“首战”。

国家统计局数据显示，2024年，全国夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加。夏粮产量2995.6亿斤，比上年增加72.5亿斤，增长2.5%。

“总体看，上半年，我国夏粮取得丰收，农业经济平稳运行，为稳定全年粮食生产，巩固和增强经济回升向好态势奠定了坚实基础。”国家统计局农村社会经济调查司司长王贵荣强调。

今年中央一号文件提出“确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上”，各地区各部门锚定目标，季季接续，有效应对去冬今春雨雪寒潮、春季病虫害、夏季干热风、洪涝干旱等不利因素影响，交出了一份“丰收答卷”。

从成绩单上看，有两组数据表现“亮眼”。

——夏粮播种面积保持稳定。2024年，全国夏粮播种面积3.99亿亩，比上年增加6.8万亩，总体保持稳定。其中，小麦播种面积3.46亿亩，增加47.5万亩，增长0.1%。

实现粮食丰收，饱含农民辛勤汗水，也离不开政策精准发力。王贵荣表示，今年国家继续出台一系列强农惠农政策，提高小麦最低收购价，继续实施耕地地力保护补贴，加大产粮大县支持力度，扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，充分调动农民种粮和地方抓粮积极性。

此外，各地严格落实粮食安全党政同责，加强耕地保护和用途管控，通过开发利用冬闲田、调整种植结构等方式，充分挖掘面积潜力。冬小麦主产区播期土壤墒情总体适宜，基本实现适期播种。

——夏粮单产有所增加。2024年，全国夏粮单产375.2公斤/亩，比上年增加9.0公斤/亩，增长2.5%。其中，小麦单产399.1公斤/亩，增加10.0公斤/亩，增长2.6%。

夏粮播种以来，主产区小麦返青拔节、孕穗抽穗、灌浆乳熟等关键生长期光热充足，农业灾害偏轻发生，气象条件总体有利于小麦生长发育和产量形成。各地深入推进高标准农田建设，持续改善生产条件，发展农业社会化服务，积极推进粮食单产提升工程，多数省（区、市）夏粮单产增加。

“夏粮丰收是农业生产的重大成果，它不仅为国家粮食安全提供了坚实的保障，也是经济稳定和社会和谐的重要基石。通过保持播种面积的稳定和单产的提升，夏粮产量的增加不仅满足了国内粮食需求，还增强了国家应对外部风险和挑战的能力，为经济社会发展注入了稳定的力量。”农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅说。

仓廪实，天下安。下阶段，各地区各部门将持续加大农业生产支持力度，科学有效防灾减灾，切实推进农业经济高质量发展。

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(责编：罗知之、吕骞)
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