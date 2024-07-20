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贸易规模再创新高 “质升量稳”折射外贸韧性

人民网记者 栗翘楚
2024年07月20日09:16 | 来源：人民网
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近日，海关总署发布数据显示，今年上半年，我国货物贸易进出口总值达21.17万亿元，同比增长6.1%，贸易规模再创新高。

海关总署相关负责人表示，今年上半年，我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元，且实现进出口增速的逐季加快。据统计，二季度我国外贸进出口同比增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个和5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。

“在世界经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多的背景下，我国外贸出口质升量稳，进口规模稳步扩大，对经济增长作出了积极贡献。”国家统计局新闻发言人说。
相较量的提升，外贸成绩单还体现在结构的持续优化。从贸易方式看，上半年，我国一般贸易进出口13.76万亿元，占外贸总值的65%。从贸易主体看，上半年，民营企业进出口11.64万亿元，增长11.2%，占我外贸总值的55%。从贸易产品看，上半年，我国机电产品出口同比增长8.2%，占出口总值的58.9%。

业内专家表示，上半年，随着外需回暖及国内稳外贸政策持续显效，我国克服全球外汇市场波动剧烈、贸易壁垒等的影响，出口表现超出预期。同时，国内市场需求稳步复苏、企业补库存周期、能源等商品进口价格持续改善等，带动我国进口稳步回升。

7月16日，国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2024年中国经济增长5%，较今年4月份报告的预期上调0.4个百分点。国际货币基金组织认为，以中国等为代表的亚洲新兴经济体仍是全球经济增长的主要引擎。

对于下半年走势，业内专家认为，尽管出口面临贸易壁垒、外汇市场波动剧烈等因素干扰，但我国产业链完备，外贸产业积极转型升级，对全球市场变化的适应能力不断增强。随着一系列稳外贸政策组合拳的持续发力显效，广大经营主体迎难而上、创新发展，新模式新业态加快培育，外贸实现全年“质升量稳”目标仍有坚实基础。

(责编：杨曦、吕骞)
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