财经观察：“压舱石”作用增强 装备制造业PMI连续4个月扩张
新能源汽车产量同比增长34.3%，产业链保持较快增长；
造船三大指标全面增长，全球超七成订单被中国拿下；
工业机器人的装机量占全球比重已超过50%……
装备制造业是国之重器。今年以来，装备制造业发展持续向好，成为拉动工业增长的重要引擎。数据显示，上半年，我国规模以上装备制造业增加值同比增长7.8%，增速高于全部规模以上工业1.8个百分点。
国家统计局工业统计司司长汤魏巍表示：“装备制造业‘压舱石’作用进一步增强。”
高端产品竞争力增强，电子、汽车行业支撑作用明显——
看总量，规模以上装备制造业增加值增速已连续11个月高于全部规上工业平均水平，占规上工业增加值比重连续16个月保持在30%以上。
看行业，主要装备行业中，电子、汽车行业较快增长，增速分别为13.3%、9.8%，对上半年全部规模以上工业增长的贡献近三成。
看产品，上半年，通信终端设备制造、集成电路制造、显示器件制造等数字产品制造行业增加值两位数增长，增速分别为18.0%、16.5%、16.3%；其中，集成电路、服务机器人、液晶显示屏、智能手机、工业机器人产量均较快增长。
大国重器时时“上新”，为工业经济注入新活力——
6月27日，全球首个超大单机容量的海上风电机组项目——三峡集团漳浦二期海上风电项目实现全容量并网发电，预计每年可生产16亿度清洁电能。
今年以来，一系列大国重器实现新突破： 2月28日，大功率重型燃气轮机样机顺利下线；4月18日，“甬舟号”盾构机组装完成；5月15日，第五代LNG船“绿能瀛”号成功交付……
“一系列重大装备建造完成或投入使用，为工业经济高质量发展注入新活力。”汤魏巍说。
潜在需求加快释放，装备制造业保持较好发展势头——
今年印发的《推动工业领域设备更新实施方案》提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。
专家认为，在大规模设备更新政策带动下，装备制造业潜在需求加快释放，将保持较好发展势头。
数据显示，6月装备制造业PMI为51.0%，已连续4个月保持扩张。
中国宏观经济研究院经济研究所战略室副主任王利伟指出，上半年，与产业升级改造密切相关的设备、工器具购置投资对全部投资贡献率超过50%，“这表明传统产业更新改造升级的步伐在加快。”
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