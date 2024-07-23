刘园园

“党的二十届三中全会对加快构建促进数字经济发展体制机制和完善数据要素市场制度规则等作出部署，这为我们下一步推进数据领域的改革发展指明方向。”在国新办7月22日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国家数据局局长刘烈宏表示，将支持地方开展试点探索，打造数据“冷链”，做强做大数据产业。

建立健全数据基础制度

“我国是首个将数据作为生产要素的国家。”刘烈宏说，数据具有不同于土地、资本等传统要素的特性，这使得数据工作更为复杂。

他举例道，数据工作涉及面广、主体多元、情况复杂，需要激发各方面动能，探索适应数据特征的治理规则、治理方式和治理手段，提高治理效能。

“深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，我们将坚持以数据要素市场化配置改革为主线，完善数据要素市场制度和规则，培育全国一体化数据市场，促进数据要素开发利用。”刘烈宏表示。

“就像食品需要冷链一样，数据流通也需要相应的基础设施。我们将支持地方开展试点探索，打造数据‘冷链’。”刘烈宏说，国家数据局要建立健全数据基础制度，加强顶层设计、总体谋划，抓好数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策制定；要坚持问题导向，破除数据开发利用的瓶颈制约；要激发和增强社会活力，做强做大数据产业；要坚持以开放促改革，加强数字经济国际合作。

加快完善相关政策

党的二十届三中全会明确部署，要加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度，提升数据安全治理监管能力，建立高效、便利、安全的数据跨境流动机制。

国家数据局政策和规划司负责人栾婕在发布会上介绍，国家数据局成立以来，把推进数据基础制度建设列为重点工作，抓紧起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件。

栾婕提到，针对社会各界对数据产权归属认定的期待，国家数据局面向全国广泛征集数据产权领域的痛点难点问题，细化数据持有权、使用权、经营权，为数据的供给、流通、使用提供制度保障。在坚持促进数据流通使用的同时，守好安全底线，坚决维护国家安全，保护个人信息和商业秘密。

“目前，各项文件正在加快完善中。”栾婕表示，下一步，将落实党的二十届三中全会关于数据基础制度建设的任务部署，按照成熟一项、发布一项的原则，推动文件出台，为释放数据要素潜能、服务经济社会高质量发展提供制度保障。

部署开展多项技术路线试点

党的二十届三中全会明确部署，建设和运营国家数据基础设施，促进数据共享。

“数据基础设施是数据基础制度落地和数据高效开发利用的基础承载，是全面促进数字中国、数字经济、数字社会高质量发展的重要载体。”国家数据局数字科技和基础设施建设司司长杜巍解释说，数据基础设施建设是项目建设和制度建设的系统集成，既包括平台、系统等“硬”的设施建设，也包括标准规范、体制机制等“软”的制度设计，同时还包括隐私保护、数据标识登记等技术创新的应用。

杜巍提到，近期，国家数据局正在组织编制《数据基础设施建设指引》，力争在当前情况下，明晰数据基础设施的概念、发展愿景和建设目标，凝聚社会共识，明确建设方向，推动构建协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。

“当前，我们聚焦数据流通利用环节，围绕重要行业领域和典型应用场景，在统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求，即统一基础设施底座的基础上，部署开展隐私计算、数据空间、区块链、数联网等多项技术路线试点，自上而下谋划数据流通利用基础设施工程项目。我们还支持地方城市先行先试，以真实场景牵引技术进步，丰富解决方案供给，促进数据跨部门、跨层级、跨区域、跨主体的高效可信流通利用。”杜巍表示。

（科技日报北京7月22日电）

(责编：王震、陈键)

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