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当前，我国已进入“七下八上”防汛关键时期。中央气象台预计，未来一周，华北、东北等地将有两轮强降雨过程接连来袭，部分地区累计降水量较常年同期明显偏多。

“七下八上”期间，降雨究竟有多强？气象大数据显示，华北、东北等地的降水主要集中在七月和八月，其中在七月下旬和八月上旬会迎来最高峰，不少城市这短短20天的降水量就能达到全年的五分之一左右。

7月20日2时30分许，四川雅安市汉源县马烈乡新华村因暴雨突发山洪灾害。

针对四川汉源县暴雨泥石流灾害抢险救援支持工作，7月20日，水利部党组书记、部长李国英主持召开党组扩大会议暨防汛会商会，要求全力为抢险救援提供支持。

会议要求，全力为四川汉源县暴雨泥石流灾害抢险救援提供支持。立即启动卫星遥感监测受灾范围和灾情，并将信息及时提供抢险救援一线；立即派出水文监测队伍开展应急监测，帮助搜救人员；动态调整受灾区域山洪灾害预警阈值，及早预报预警，防范应对后续山洪灾害；派出工作组迅速查明原因，为后续山洪灾害防御提供借鉴；迅速核查暴雨影响区域水库特别是病险水库情况，坚决防止水库垮坝。

会议强调，高度重视、全力以赴做好“七下八上”防汛关键期山洪灾害防御工作。各级山洪灾害防御系统全部进入防汛关键期工作状态，全面排查修复水毁设施设备，尽快恢复完善监测预警功能。及时更新提取流域下垫面参数，动态调整预警阈值，做好山洪灾害监测预报预警，精准划定风险区域，预报预警结果细化到每条河流、每条山洪沟，预警对象落实到岗位、到责任人、到自然人，落实临灾预警“叫应”机制。抓好“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”五个关键环节，最小化网格单元，压紧压实每一个环节责任。

7月21日，国家发展改革委紧急下达3.5亿元中央预算内投资，支持河南、陕西、四川3省暴雨洪涝灾害灾后应急恢复，推动尽快恢复正常生产生活秩序。

据悉，针对四川严重暴雨洪涝灾害，国家防灾减灾救灾委员会启动国家三级救灾应急响应。国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同国家粮食和物资储备局在前期向四川调拨1万件中央救灾物资基础上，再次紧急调拨折叠床、棉褥、夏凉被、毛巾被等安置类中央救灾物资4万件，支持地方做好受灾群众紧急转移安置和基本生活救助工作。（实习生徐皓萱对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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