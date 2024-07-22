人民网北京7月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家数据局数据资源司司长张望在会上表示，培育数据产业是数据要素市场化配置改革的一项重要内容，也是培育数字经济、发展新质生产力的一个重要环节。

张望介绍，数据产业是利用数据技术，对数据资源进行产品和服务开发过程中所形成的产业形态，是一个新兴产业。这个产业的经营主体主要包括从事数据技术创新、资源开发利用、数据技术赋能应用的企业，同时也包括从事数据产品和服务流通交易的企业，以及数据基础设施建设的企业。

张望指出，数据技术在加快发展，数据产业的形态也在不断迭代和演进，需要持续观察，以更好制定政策。为什么要培育和发展数据产业，主要有几个方面的因素：

第一，数据是重要的生产要素。不仅自身经济价值巨大，同时应用得当，可以显著改善劳动力、资本和技术等其他生产要素的配置效率，所以无论是培育新动能、还是提高全要素生产率，都需要加快数据产业发展，向数据要动力、向数据要潜力。

第二，数据必须融入到经济社会活动中，才能发挥其价值，这就离不开数据的“采存算管用”，就是采集、存储、计算、管理和应用，也离不开数据产品和服务的流通和交易。因此，需要培育一批从事技术创新、资源汇聚、应用赋能、流通交易，以及基础设施建设的市场经营主体。

第三，数据产业与信息通信产业、互联网产业既密不可分，又有其新的发展特点，同时现有的高新技术企业、软件企业等支持政策，尚不能完全覆盖相关数据企业，将数据产业作为一个新兴的产业门类，制定针对性政策，有利于回应市场关切，增强数据企业的获得感，也有利于顺应科技和产业发展规律，有效聚集资源，培育一批强有力的经营主体，提高产业竞争力。

张望表示，国家数据局高度重视数据产业的培育工作，围绕更好发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，正在研究制定促进产业发展的政策。一方面，厘清数据产业的内涵和外延，面向市场需求，培育多元化的市场经营主体。另一方面，发挥市场配置资源的决定性作用，支持企业在资源汇聚、技术攻关、产品服务、流通交易、基础设施等方面加快发展。同时，用好政策工具，从投资政策、人才培养、产业集聚等方面给予相应的政策安排。

(责编：罗知之、高雷)

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