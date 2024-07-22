人民网北京7月22日电 (记者乔雪峰)7月20日11时20分，一列满载汽车配件的货运班列从中国铁路北京局北京铁路物流中心保定营业部铁路专用线驶出，当天货物抵达天津港。这趟班列是河北省保定市开出的首趟港城班列。

记者从中国铁路北京局获悉，港城班列是北京局开行的快速铁路货运列车，能实现天津港与内陆城市之间的“点到点”运输，使海运抵达天津港的货物搭乘铁路列车高效运至内陆城市，也为内陆城市通往港口搭建起物流快速路。

据中国铁路北京局相关负责人表示，自今年1月下旬首趟港城班列开行以来，截至6月30日，中国铁路北京局已累计开行港城班列426列、12689车，累计发送各类货物63.4万吨。目前，已逐步形成“高邑至天津港”“正定至天津港”“邯郸至天津港”“天津港至内蒙古”等多条稳定高效的运输线路，本次保定至天津港港城班列新线路的开通，将使港城班列的运输覆盖面进一步扩大，对加快“轨道上的京津冀”建设起到积极推动作用。

据介绍，为确保本次保定至天津港港城班列顺利开行，中国铁路北京局北京铁路物流中心成立服务专班，多次深入保定市相关企业调研走访，了解到保定地区发往天津港的汽车配件、瓷土、纸制品、食品等货源每月约1万多吨，一直使用公路运输。北京铁路物流中心围绕企业运输需求，量身打造港城班列运输方案，提供“一对一、一站式、一体化”服务，切实解决企业后顾之忧，推动了保定地区部分货物从公路运输转向铁路运输。

中国铁路北京局北京铁路物流中心相关负责人表示，为保障该班列安全高效运行，北京铁路物流中心备足空集装箱，预留装卸货位，开辟“绿色通道”，最大限度压缩港城班列出发等待时间。同时，在列车发出后实时跟进列车运行状态，如遇问题及时联系协调、优先放行，确保班列在最短时间内抵达天津港。

中国铁路北京局相关负责人指出，下一步，中国铁路北京局将进一步优化运输组织，提升服务质量，把港城班列在时效、成本、服务、安全等方面的优势巩固好，持续加强路港、路企合作，进一步提升运输时效和覆盖范围，吸引更多企业客户选择通过班列运输货物，为有效降低全社会物流成本、提高经济运行效率提供更大助力。

(责编：罗知之、高雷)

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