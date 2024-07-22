人民网记者 王绍绍

今年以来，随着一系列促消费政策落地显效，居民消费信心逐步恢复，消费市场潜能不断释放，经济态势持续向好，成为经济高质量发展的新引擎。

国家统计局最新数据显示，上半年，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。全国网上零售额70991亿元，同比增长9.8%。6月份，社会消费品零售总额同比增长2.0%，环比下降0.12%。上半年，服务零售额同比增长7.5%。

随着夏季消费旺季的到来，各地纷纷结合本地市场特色，推出一系列创新举措，以进一步激活消费潜力，助推消费市场蓬勃发展。

安徽省安庆市发放新一轮消费券，总资金规模达1.2亿元，有效促进了家电智能化升级和家装厨卫的更新换代，激发了居民的消费热情；成都市成华区整合全区汽车销售企业力量同促消费，通过多重优惠叠加，最高补贴可达19000元；吉林省则举办盛夏消费季暨“点亮夜经济 消费添活力”系列活动，力求全面营造“天天有促销、周周有节庆、月月有活动”的火热消费氛围……

居民消费需求持续释放，为消费市场注入蓬勃活力，助推经济高质量发展。中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩表示，要紧跟消费趋势，不断创新消费场景和模式，提升消费者的消费体验。

走进全天候智慧商店内自主选购商品、自助收银，感受便捷高效的全新购物体验；漫步在智慧商圈，虚拟数字人、时空隧道、人潮流动、AR橱窗、互动全息仓五大体验区数字云集，沉浸式导览和互动体验遍布，解锁“云逛街”新体验；打开购物平台直播间，各类绿色产品琳琅满目，为消费者呈现一场“绿色盛宴”……

业内专家表示，大力发展新型消费、数字消费、绿色消费等消费新业态、新模式，可以更好满足人们高品质的生活需求，激发潜在消费意愿，引导生产端提质增效、转型升级，进而提供更多就业岗位，实现良性循环。要进一步瞄准消费新需求、新动向，培育壮大新型消费，促进消费稳定增长。

近期，“文旅+”模式成为消费新热点，多地出台了促进文旅消费的专项措施，以释放文化消费潜力。文化和旅游部相关负责人表示，各地近期推出众多场次文旅消费活动，包括发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，丰富群众暑期文旅生活。

浙江推出9项措施促进暑期文旅消费，举办“缤纷夏日 浙里好玩”夏季文旅消费季活动，推动全省各地创设各具特色的“嗨暑假”“奇妙夜”等文旅主题活动和消费场景，不断丰富游客体验；合肥市包河区从创新文旅消费场景、发放文旅惠民消费券、加大包河文旅宣传推介等三大方面，拿出共1000万元文旅促消费专项资金，其中，发放300万文旅惠民消费券，赋能当地文旅产业高质量发展。

国家统计局相关负责人介绍，我国居民衣食住行和精神文化需求潜力巨大，暑期旅游研学旺季、开学季、“十一”长假等也有助于带动消费恢复。

“各地推出的促消费措施如同强心针，直击消费市场脉搏，这些促消费措施与以旧换新政策、文旅消费专项措施等形成政策合力，共同推动消费市场复苏。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示。

消费是驱动经济增长的重要引擎，在推动经济高质量发展过程中发挥着重要作用。“在政策层面，应继续出台支持消费创新的政策措施，为新业态、新模式提供宽松的发展环境。”朱克力说。

(责编：乔业琼、高雷)

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