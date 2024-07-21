人民网北京7月21日电 （记者赵竹青）天文望远镜能看到怎样的景象？纳米世界是什么样的？东亚人类演化过程中发生过怎样的故事？记者从中国科学院获悉，今年暑期，一档面向全国青少年的纯公益、全开放的科普节目《科学公开课》（第六季）已正式开播。

据介绍，节目将围绕一系列富有趣味性的科学话题，约20位科学家将为广大青少年生动讲述。内容紧贴社会生活热点，紧跟科技发展前沿，设置了“数界奇趣”“理蕴万象”“信息启航”“化境奇缘”“生态韵律”“天地奇观”六个课程系列，还将针对每个主题系列课程举办学科沙龙。

《科学公开课》（第六季）科普节目及活动由中国科学院学部工作局、教育部基础教育司主办，中国科学院物理研究所承办，7月16日起，每周二、周四、周六晚8点在多个媒体平台同步直播，活动将持续至9月12日。直播结束后，公众也可在中国科普博览网站《科学公开课》专题页面及国家中小学智慧教育平台回看课程视频。

(责编：赵竹青、吕骞)

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