焦磊

在打印机蜂鸣声中，一份RCEP原产地声明“新鲜出炉”。凭借这份自主出具的原产地声明，一家位于广东揭阳的智能装备企业出口的一批货值3.96万元轮胎模具，可在目的国享受约1980元的税款优惠。

“成为经核准出口商后，我们自主开具的原产地声明和签证机构签发的原产地证书具有同等效力且无需签证，便利通关享惠。”该公司负责人介绍说。

对企业而言，关税减让是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）最直接、最实在的利好。去年6月2日，RCEP对15个签署国全面生效。一年多来，符合资质的进出口企业争相申报，尽享政策红利。

中国贸促会数据显示，今年5月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书56.83万份，较上年同比增长13.64%，显示出外贸的强劲韧性和活力。

这是我国持续扩大高水平对外开放、为经济全球化提供新动力的一个缩影。

近年来，我国货物贸易规模连创新高，2023年，货物进出口总额41.8万亿元，出口国际市场份额从2012年的11.1%提升到14.2%。对外贸易规模稳定增长，结构不断优化，为推动中国经济持续回升向好作出积极贡献。国家统计局数据显示，上半年，货物和服务净出口对经济增长贡献率为13.9%，拉动GDP增长0.7个百分点。

随着共建“一带一路”倡议等举措持续推动世界各国贸易畅通，便利化贸易合作的触角正有力延伸到更远的南美洲。

智利《信使报》7月9日报道，前5个月，智利食品出口总额为99.5亿美元，其中对华出口额为25.67亿美元，同比增长16.6%，占智利食品出口总额的25.7%。其中，车厘子是中国消费者首选“明星产品”，出口的90%流向中国市场，前5个月出口额达18.12亿美元。智利贸促局局长费尔南德斯表示，自贸协定、动植物检疫协议以及“智利周”等活动，是推动中国成为智利食品最大出口市场的关键。

在助力外国产品“走进来”的同时，我国企业正凭借出色的产品加大脚步“迈出去”。

综合巴西政府部门和行业协会数据显示，2024年前4个月，中国对巴西乘用车出口增长372.4%，总额达7.62亿美元，创历史同期新高。目前，电动汽车已成为中国对巴西出口的第四大主要产品。巴西电动汽车协会报告显示，比亚迪、奇瑞、长城跻身2023年巴西畅销电动汽车品牌。

推动国际贸易发展，离不开“黄金坦途”的基础支撑。近日，一辆搭载着20个集装箱360吨石棉的列车从敦煌铁路西站发运，通过西部陆海新通道到达广西凭祥口岸后，将经由海运发往越南河内。地处中国西北内陆腹地的甘肃，通过西部陆海新通道的“铁海联运”，可将甘肃特色产品出口至越南，不仅有效简化了企业办理流程，还能实现降本增效。

随着中越交通基础设施互联互通加快推进，中越进出口货物大幅增长，双边贸易持续保持良好发展势头，贸易额从2000年的24亿多美元增长到2022年的2349亿多美元。越来越多的国内各地特色农产品正出现在越南消费者的餐桌上。

同时，在越南的邻国老挝，中老铁路国际旅客列车为“黄金大通道”高质量发展注入新动能。截至7月15日，昆明海关累计监管中老铁路进出口货物302.72万吨、货值101.97亿元，同比分别增长29.1%、61.9%，保障中老铁路国际旅客列车累计开行510列，监管进出境旅客超12.67万人次。

除了中老铁路，还有雅万高铁、匈塞铁路等一批标志性项目陆续建成并投运；中欧班列开辟了亚欧陆路运输新通道，“丝路海运”国际航线网络遍及全球；“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成……多层次、复合型基础设施网络为有力促进全球经贸和产能合作打下坚实基础。

根据世贸组织最新预测，2024年全球货物贸易量将增长2.6%。WTO总干事伊维拉认为，这得益于全球供应链的韧性和稳固的多边贸易框架，全球贸易复苏正在取得进展。

业内分析认为，中国开放的大门越开越大，为全球贸易和合作积极创造新机遇。可以预见，随着外部需求增长、稳外贸政策持续发力，中国将继续成为推动全球贸易复苏的重要力量。

(责编：罗知之、高雷)

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