本报记者 王云杉

《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（以下简称《措施》）7月25日对外发布。《措施》提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

在国家发展改革委当天举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委副主任赵辰昕表示，在现行政策体系基础上，《措施》大幅度扩大支持范围、大幅度优化组织方式、大幅度提升补贴标准，明确了多领域多方面的加力支持政策。

扩大支持范围。设备更新方面，在原有的工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等7个领域设备更新和回收循环利用的基础上，将超长期特别国债支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新，以及重点行业节能降碳和安全改造。消费品以旧换新方面，将个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫改造、居家适老化改造的物品材料购置等，一并纳入超长期特别国债资金支持范围。

优化组织方式。充分考虑不同领域、不同类型项目的特点，降低资金申报的门槛，有效支持单体规模小但是点多、量大、面广的设备更新和技术改造。同时，简化项目申报和审批流程，切实提高办事效率。消费品以旧换新方面，直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，支持地方自主实施消费品以旧换新。

提升补贴标准。比如，在汽车报废更新方面，对符合条件的汽车报废更新，将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。在设备更新贷款财政贴息方面，对符合条件的经营主体，中央财政给予设备更新贷款的贴息比例，从1个百分点提高到1.5个百分点。此外，对老旧营运车船报废更新、农业机械报废更新、新能源公交车及动力电池更新等方面的补贴标准，较此前均有大幅度提升。家电产品方面，《措施》提出，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调等8类家电产品，给予产品销售价格的15%补贴；对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予5%的补贴。

“我们在坚持尊重市场规律、更好发挥市场作用的基础上，这次拿出更多真金白银，激励更多企业实施设备更新。”赵辰昕说。

一是增规模。此次支持设备更新资金规模将近1500亿元。二是降门槛。针对工业等领域设备更新项目申报门槛较高、中小企业项目难以满足要求等问题，取消了项目总投资不低于1亿元的要求。三是扩范围。目前我国有约80万台电梯的使用年限超过15年，其中约17万台电梯的使用年限超过20年，后续几年，超期服役的老旧电梯数量还将持续增加。为此，《措施》将老旧电梯等设备更新纳入支持范围。还将根据实际情况，及时对设备更新的支持范围作动态调整。四是简流程。《措施》优化具体办法和流程，将结合不同类型设备更新项目特点，简化项目申报和审批流程。

赵辰昕表示，此次从超长期特别国债中拿出的3000亿元左右资金，其中1500亿元左右资金直接下达地方，目的就是更好发挥地方的主动性、创造性，因地制宜支持消费品以旧换新，释放消费潜力。在具体操作上，将综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素测算，合理确定各地区资金分配规模。

据介绍，支持地方消费品以旧换新的1500亿元左右资金，以及支持设备更新的首批约500亿元资金，近日就会下达。同时，将组织新一批设备更新项目申报审核，计划在8月底前，将3000亿元左右资金全部下达。

《 人民日报 》（ 2024年07月26日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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