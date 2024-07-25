人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《报告》：发挥经济减震器功能 保险业助力经济社会发展

2024年07月25日18:23 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会25日发布《2023中国保险业社会责任报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，保险业发挥经济减震器和社会稳定器功能，做好“五篇大文章”，科技活动主体保险业务保单数量3.8亿件，为1.64亿户次农户提供保险保障4.98万亿元，大病保险覆盖人群达到12亿人，为跨境贸易服务提供保险保障1.97万亿美元，同比增长20%。

积极参与国家防灾减灾救灾体系建设。《报告》显示，2023年，针对多地持续强降雨状况，保险业第一时间启动大灾响应机制，向北京、河北等16个秋季水灾地区及时赔付126亿元。持续拓展巨灾保险保障，巨灾保险已在10多个省落地运行。截至2023年底，城乡居民住宅地震巨灾保险累计为全国2134万户次家庭提供了7918亿元的地震风险保障，累计赔付逾1亿元。

扎实做好科技保险，服务新质生产力发展。《报告》指出，2023年，科技活动主体保险业务保单数量3.8亿件，科技活动主体保险业务赔款支出138亿元。大力支持国家重点战略和重点领域科技创新，首台（套）、新材料保险补偿机制为全国各类重大技术装备和全国重点新材料首批次应用提供了近万亿元保险保障，集成电路共保体共计为24家集成电路企业提供保险保障约1.34万亿元。

大力发展绿色保险，服务经济社会全面绿色转型。《报告》显示，2023年，绿色保险业务保费收入2298亿元，占行业保费4.5%；提供保险保障709万亿元。积极实施绿色运营，倡导绿色生产生活，促进节能减排，应对气候变化，助力行业高质量、可持续发展。

加快推进普惠保险，践行金融为民发展理念。《报告》显示，2023年，保险业为1.64亿户次农户提供保险保障4.98万亿元，同比增长9.1%；针对小微企业等经营主体和老年人、新市民等特定群体，研究开发个性化、差异化、保费低廉、保障适度的保险产品，为1305万户次中小微企业提供保险保障，为60岁以上老人提供人身险保险产品数量近1万个，4.5亿人次的60岁以上老年人得到人身保险保障。

积极服务健康养老，织密织牢民生保障网。《报告》指出，2023年，大病保险覆盖人群达到12亿人，保险业积累的养老准备金超过6万亿元、长期健康保险责任准备金超过2万亿元。商业保险机构养老社区项目建设数量（包括在建和建成）129个，企业年金受托管理规模近2万亿元。

加快数字化转型，积极发挥金融科技作用。《报告》认为，2023年，保险行业加大科技投入，提升服务质效，重疾险平均理赔天数中位数5天，比上年缩短1天；年度专利申请总数6469项，AI坐席服务量31亿个。

除了做好“五篇大文章”，《报告》指出，2023年，保险业采用丰富多样的方式，加强保险消费者权益保护工作，超过70%的保险公司员工消保培训覆盖率达到100%；深入优化产品和服务，提升金融消费者满意度。截至2023年末，保险机构设立公益基金会18个，行业公益捐赠总额超9亿元。

坚持高水平对外开放，服务引进来和走出去。《报告》明确，2023年，保险业为跨境贸易服务提供保险保障1.97万亿美元，同比增长20%。“一带一路”再保险共同体成员公司累计为188个国家和地区的1.72万项次中国海外利益项目提供保险保障，保障境外资产总规模逾4.49万亿元。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》：发挥经济减震器功能 保险业助力经济社会发展
　　人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会25日发布《2023中国保险业社会责任报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，保险业发挥经济减震器和社会稳定器功能，做好“五篇大文章”，科技活动主体保险业务保单数量3.8亿件，为1.64亿户次农户提供保险保障4.98万亿元，大病保险覆盖人群达到12亿人，为跨境贸易服务提供保险保障1.97万亿美元，同比增长20%。…
向“新”而行 央企加大创新增强服务经济社会能力
　　人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）科技是第一生产力。国资委日前举行的中央企业负责人研讨班强调，要大力推进科技创新和产业创新，积极承担国家重大科技项目，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动，进一步优化人才发展支持政策，加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部