人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会25日发布《2023中国保险业社会责任报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，保险业发挥经济减震器和社会稳定器功能，做好“五篇大文章”，科技活动主体保险业务保单数量3.8亿件，为1.64亿户次农户提供保险保障4.98万亿元，大病保险覆盖人群达到12亿人，为跨境贸易服务提供保险保障1.97万亿美元，同比增长20%。

积极参与国家防灾减灾救灾体系建设。《报告》显示，2023年，针对多地持续强降雨状况，保险业第一时间启动大灾响应机制，向北京、河北等16个秋季水灾地区及时赔付126亿元。持续拓展巨灾保险保障，巨灾保险已在10多个省落地运行。截至2023年底，城乡居民住宅地震巨灾保险累计为全国2134万户次家庭提供了7918亿元的地震风险保障，累计赔付逾1亿元。

扎实做好科技保险，服务新质生产力发展。《报告》指出，2023年，科技活动主体保险业务保单数量3.8亿件，科技活动主体保险业务赔款支出138亿元。大力支持国家重点战略和重点领域科技创新，首台（套）、新材料保险补偿机制为全国各类重大技术装备和全国重点新材料首批次应用提供了近万亿元保险保障，集成电路共保体共计为24家集成电路企业提供保险保障约1.34万亿元。

大力发展绿色保险，服务经济社会全面绿色转型。《报告》显示，2023年，绿色保险业务保费收入2298亿元，占行业保费4.5%；提供保险保障709万亿元。积极实施绿色运营，倡导绿色生产生活，促进节能减排，应对气候变化，助力行业高质量、可持续发展。

加快推进普惠保险，践行金融为民发展理念。《报告》显示，2023年，保险业为1.64亿户次农户提供保险保障4.98万亿元，同比增长9.1%；针对小微企业等经营主体和老年人、新市民等特定群体，研究开发个性化、差异化、保费低廉、保障适度的保险产品，为1305万户次中小微企业提供保险保障，为60岁以上老人提供人身险保险产品数量近1万个，4.5亿人次的60岁以上老年人得到人身保险保障。

积极服务健康养老，织密织牢民生保障网。《报告》指出，2023年，大病保险覆盖人群达到12亿人，保险业积累的养老准备金超过6万亿元、长期健康保险责任准备金超过2万亿元。商业保险机构养老社区项目建设数量（包括在建和建成）129个，企业年金受托管理规模近2万亿元。

加快数字化转型，积极发挥金融科技作用。《报告》认为，2023年，保险行业加大科技投入，提升服务质效，重疾险平均理赔天数中位数5天，比上年缩短1天；年度专利申请总数6469项，AI坐席服务量31亿个。

除了做好“五篇大文章”，《报告》指出，2023年，保险业采用丰富多样的方式，加强保险消费者权益保护工作，超过70%的保险公司员工消保培训覆盖率达到100%；深入优化产品和服务，提升金融消费者满意度。截至2023年末，保险机构设立公益基金会18个，行业公益捐赠总额超9亿元。

坚持高水平对外开放，服务引进来和走出去。《报告》明确，2023年，保险业为跨境贸易服务提供保险保障1.97万亿美元，同比增长20%。“一带一路”再保险共同体成员公司累计为188个国家和地区的1.72万项次中国海外利益项目提供保险保障，保障境外资产总规模逾4.49万亿元。

(责编：罗知之、高雷)

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