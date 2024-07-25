人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）科技是第一生产力。国资委日前举行的中央企业负责人研讨班强调，要大力推进科技创新和产业创新，积极承担国家重大科技项目，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动，进一步优化人才发展支持政策，加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。

企业是科技创新主力军。近年来，越来越多的中央企业聚焦国家重大科技项目，推动产学研融合和协同创新，加大科技创新力度，增强服务经济社会发展能力。

在新能源领域，国家电投推动产学研融合和协同创新，建设“国和一号”产业链联盟等行业联盟和共性技术创新平台，攻克一系列关键技术，使其基本具备整机100%国产化能力；建设光伏储能实证实验平台，验证不同应用场景下光储关键设备以及发电系统的关键技术和性能，为国家制定产业政策、技术标准提供依据。在燃气轮机领域，中国华电深化央企联合攻关，我国首台全国产化F级50兆瓦重型燃气轮机在广东清远投入商运，自主研制的E级燃气轮机一级动叶实现国内首次成功挂机，自主可控重型燃机控制系统（TCS）进入推广应用阶段……

今年5月，国资委开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。进入6月，国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合。

业内人士认为，中央企业具备牵头组建创新联合体的实力与牵引力，在整合集聚创新资源、提供新技术迭代与应用环境等方面有基础优势，是原创技术创新的有力组织带动者。通过加强基础性、紧迫性、前沿性、颠覆性原创技术研究，中央企业可以为战略性新兴产业和未来产业的发展提供强大的技术支撑和动力源泉。

清华大学中国现代国有企业研究院研究主任周丽莎表示，通过建立创新联合体、原创技术策源地等多元化创新平台，中央企业能够更好地整合内外部资源，形成协同创新生态，提升整体创新能力。

(责编：罗知之、高雷)

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