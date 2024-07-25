人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，7月25日12时，水利部启动针对辽宁、吉林两省启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

据预报，7月25日至27日，辽宁、吉林中部东部等地将出现中到大雨；7月28日至30日，受第3号台风“格美”影响，辽宁、吉林中部西部将有中到大雨，部分地区暴雨到大暴雨。受降雨影响，辽河上游及东辽河、大小凌河、第二松花江等河流可能发生超警洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。

“第3号台风‘格美’登陆后，可能会造成华北东部等地会有大暴雨，局地特大暴雨。”中央气象台首席预报员董林表示，“应警惕降水极端性，以及带来次生灾害的可能。”

据悉，水利部要求辽宁、吉林两省水利部门和相关流域管理机构加强雨情水情监测预报预警，强化会商研判和应急值守，科学精准调度流域水工程，切实落实水库和在建工程安全度汛措施，病险水库原则上一律空库运行，做好中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命财产安全。

(责编：罗知之、高雷)

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