人民网记者 许维娜 王晓啸 魏青成

【观点摘要】

●积极推进“平急两用”公共基础设施建设，是党中央、国务院从更好统筹发展和安全的战略高度作出的一项重大决策部署。

●“平急两用”设施鼓励和吸引更多民间资本参与建设改造和运营维护。

●“平急两用”设施主要在有条件的大城市布局建设，基础在“平时”可持续运营，关键在“急时”能够快速转换。

近期，房地产政策围绕消化存量、优化增量持续发力，利好信号不断释放。作为房地产发展新模式中的“三大工程”之一，“平急两用”公共基础设施建设既具有商业性价值，也有公益属性。

如何让“平急两用”公共基础设施在“平急”转换中更好地服务群众、发挥作用？未来将给我们的生活带来哪些变化？

日前，中国宏观经济研究院社会发展研究所所长、研究员刘旭做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，积极推进“平急两用”公共基础设施建设，是党中央、国务院从抓紧构建房地产发展新模式、更好统筹发展和安全的战略高度作出的一项重大决策部署。

“平急两用”护航城市安全高质量发展

“平急两用”公共基础设施建设主要是大城市在建设改造偏远山区或地区的民宿、旅游酒店、医疗机构、仓储基地等设施时，提前嵌入公共卫生等突发公共事件应急功能。

刘旭介绍，“平时”可用作旅游、康养、休闲、市场流通等，盘活山区和郊区旅游居住资源；“急时”可迅速转换为人员安置或物资应急中转场所，满足公共卫生防控救治、临时安置、物资保障等应急需求，拓宽城市转换腾挪空间，增强城市安全韧性。

随着时代的发展，“平急两用”的内涵不断拓展，“平急两用”的应用范畴越来越广泛。

刘旭表示，“平急两用”设施建设优先利用城市郊区低效或闲置房屋等存量资源，鼓励民间资本参与改造和运营，以实现“平时”可持续运营、“急时”快速转换的目标。

他表示，“平急两用”设施建设有三大特点：

一是存量优先，“平急两用”设施建设优先选择城市郊区低效或闲置房屋建筑等存量资源，进行标准化、品牌化改造建设，提升资源利用效率；二是市场运作，“平急两用”设施建设鼓励和吸引更多民间资本参与建设改造和运营维护，可以更好激发民间投资活力；三是“急时”能用，“平急两用”设施建设的基础在“平时”可持续运营，关键在“急时”能够快速转换。

三方面推动“平急两用”新模式取得新成效

积极稳步推进“平急两用”设施建设是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。

刘旭介绍，2023年7月，国务院办公厅印发《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》，此后相关部门、地方、银行均积极参与“平急两用”设施建设，取得阶段性进展。

具体而言，一是政策举措由“总”到“专”，推动项目建设落地。国家发展改革委、住房城乡建设部协调有关部门围绕“建多少、建什么、在哪建、怎么建、用什么地、如何配套管理”等关键问题，累计出台配套政策20余项，涉及财政资金、金融支持、建设用地、技术指南、配套保障等多个领域，基本搭建完成“1+N+X”政策体系。

二是项目实施由“点”到“面”，取得实物工作进展。全国第一批54个城市积极推进“平急两用”建设，组建专班、编制方案，完善土地、资金等要素保障，推动项目取得突破性进展，总投资超过万亿元。

三是金融支持由“审”到“贷”，实现投放良性循环。9家国有大行积极践行责任担当，坚持市场化、法治化原则，创新工作机制，在融资策略、业务准入、审批授权等方面强化政策配套，积极营销对接项目，贷款投放工作取得初步成效。

“平急两用”三大优势打造韧性安全城市

提升城市韧性是城市高质量发展的目标导向。

刘旭表示，“平急两用”设施建设引领房地产发展新模式，促进城市高质量发展和韧性提升。通过创新房地产发展模式，完善应急服务体系和物资保障，推动城市更可持续、更为安全地发展。

对于接下来“平急两用”新模式将带来哪些机遇？有哪些影响和意义？刘旭表示，主要有以下三方面：

一是引领构建房地产发展新模式。作为房地产“三大工程”的重要支柱，“平急两用”公共基础设施建设区别于以往的房地产开发模式，在房地产新的发展方式、新的承载主体方面积极探索，推动房地产结构优化和品质提升。

二是开创推动城市高质量发展新局面。通过“平急两用”设施建设，将“平急两用”理念贯穿城市规划、建设、管理等各环节，推动重塑城市发展新格局。同时，进一步完善城市生活物资物流网络、提升紧急情况下快速就近调运物资能力，为城市高效运转提供有力支撑。

三是打造建设韧性安全城市新样板。超大特大城市以及一些大城市人口规模大、人员流动快，公共卫生等突发公共事件风险大、防控难度高。“平急两用”设施以增强城市安全韧性为导向，进一步完善医疗应急服务体系，补齐临时安置、应急物资保障短板，推动城市更高质量、更可持续、更为安全的发展。

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(责编：乔业琼、高雷)

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