人民网记者 许维娜

复杂严峻的国内外形势下，中国经济牵动全球目光。

近日，2024年中国经济“半年报”公布。上半年中国国内生产总值（GDP）61.7万亿元，同比增长5.0%，运行总体平稳、稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。

今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。5.0%，折射的是什么？面对全球经济放缓，中国经济将如何展现作为全球增长的关键引擎？

“中国经济运行总体平稳，通过深层次改革激发澎湃动力、通过高水平开放增添崭新发展活力、通过高质量发展释放巨大创造力，生动诠释了世界第二大经济体的强劲韧性和发展潜力。”国家发展改革委宏观经济研究院室主任、研究员金瑞庭在接受记者采访时表示，翻阅中国经济上半年“成绩单”，中国经济在“稳”的基础上更“进”一步，实现经济量的合理增长和质的稳步提升。

从公布数据看，经季节调整，二季度GDP环比增长0.7%，环比增速实现八个季度连续正增长。

金瑞庭表示，放在全球坐标中加以观察，从主要经济体已经发布的数据来看，今年一季度，美国、欧元区、日本、巴西GDP同比分别增长2.9%、0.4%、-0.2%、2.5%，结合二季度全球经济增长态势，上半年中国经济增速仍在全球主要经济体中名列前茅。

目前，世界银行、国际货币基金组织等国际机构纷纷上调中国经济增长预期，对中国发展前景的信心不断增强。

上半年经济成绩单透露出哪些中国经济增长的新亮点和动力源泉？

根据世界贸易组织公布数据显示，中国进出口市场份额已连续15年保持在全球第二和第一位，并已连续7年保持全球货物贸易第一大国地位。

金瑞庭表示，今年上半年，中国进出口规模首次突破了21万亿元，同比增长6.1%，可以说中国外贸“稳”的格局日趋巩固、“进”的动能持续集聚、“好”的态势更加明显。

金瑞庭强调，上半年外贸有三大突出亮点：

一是从贸易结构来看，上半年附加值较高的一般贸易进出口增速明显高于加工贸易，特别是以保税物流为代表的新型贸易方式的进出口同比增速高达两位数。

二是从贸易动能来看，上半年民营企业出口活力充分释放，同比增长10.7%，占出口总值超过六成；机电产品出口表现继续抢眼，同比增长8.2%，占出口总值近六成，集成电路和汽车出口也保持高速增长。

三是从贸易伙伴来看，上半年东盟和共建“一带一路”国家对我国贸易作用更加重要，对东盟出口增长14.2%，对共建“一带一路”国家出口增长8.4%。

读懂中国经济，既要看国内，也要看世界；既要看总量、看增速，也要看结构、看动能。

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）提出，“建设更高水平开放型经济新体制。”

面对这一目标，金瑞庭表示，中国下一步将集中力量解决外贸领域的难点、堵点和痛点问题，持续深化外贸体制改革，确保政策的有效落实与执行，并加强政策间的协同保障。

金瑞庭强调，中国还将致力于完善推进高质量共建“一带一路”的机制，加强与那些合作基础稳固、合作意愿强烈的国家的战略与规划衔接。他相信，中国经济的强大活力将吸引越来越多的国家与中国开展经贸合作。

《决定》共提出300多项重要改革举措，都是涉及体制、机制、制度层面的内容。其中有的是对过去改革举措的完善和提升，有的是根据实践需要和试点探索新提出的改革举措。

对此，金瑞庭表示，这些改革举措力度大、举措实、含金量高，它们将向最难处发力、向最关键处挺进，势必会深度激发中国市场的内生动力和创新活力。因此，国际社会对未来中国经济的表现充满了期待。

(责编：乔业琼、高雷)

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