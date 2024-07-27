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融合底蕴与创新 预制菜加速融入地方产业

2024年07月27日13:53 | 来源：人民网
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人民网北京7月27日电 （焦磊）从田间地头到百姓餐桌，近年来，预制菜行业发展按下“加速键”，呈现市场规模稳步增长、发展潜力巨大、参与企业众多等特征，被认为是推动农村三产融合发展、促进农民增收致富的新渠道。

数据显示，2023年，我国预制菜市场规模已达到5165亿元，同比增长23.1%，到2026年有望超过万亿元。在此背景下，多部门、多地区出台政策，支持预制菜产业发展。

宁都县位于江西省东南部、赣州市北部，被评为“中国客家民俗文化之乡”“江西十大文化古县”，同时，也是久负盛名的“美食之乡”。据了解，宁都拥有“全国名特优新农产品”10个，“两品一标”认证农产品99个，富硒产品认证97个，以“宁都黄鸡”制作的“宁都三杯鸡”，列江西“十大名菜”之首、评为“全国地标美食”。

为推动全球客家菜的研发和推广，日前，“宁都州宴·米肆1295客家菜”品牌发布会在北京举行。会上共发布了宁都三杯鸡、宁都肉撮等12道基于宁都菜品的客家菜，并推出宁都州宴·米肆1295客家菜。据介绍，这一客家菜品牌在尊重和保留宁都传统客家菜精髓的基础上，同时注重在现代化的食品生产和市场推广中进行创新，使其更加符合当代消费者的需求，并能带动宁都三产融合，促进产业升级，带动就业，增加农民收入，推动地方经济的繁荣。

近年来，宁都县以品牌建设为核心，大力实施名厨、名材、名品、名店、名节“五名工程”，建立240个生态蔬菜基地，培养5790多名宁都厨师，不断夯实美食传承的发展根基。同时，主动顺应时代潮流，把预制食品加工作为支柱产业进行培育。去年以来，“宁都三杯鸡”“宁都肉丸”等12道传统美食，转化为预制菜产品远销海外，全产业链产值达50.6亿元。

当地相关负责人介绍，宁都县将以“宁都州宴·米肆1295客家菜”品牌打造为契机，继续沿链而进、聚群而兴，在做优基地、做大龙头、做特产品、做亮品牌、做强链条上持续发力，打造赣南预制菜核心区、全国预制菜产业示范区。

(责编：方经纶、高雷)
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