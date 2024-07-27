人民网北京7月27日电 （记者黄盛）中国人民银行日前数据显示，外籍来华人员使用移动支付的意愿大幅提高,2024年上半年，超500万入境人员使用移动支付，同比增长4倍；交易9000多万笔，金额140多亿元，均同比增长七倍。

据了解，今年3月，国务院办公厅印发了《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》（以下简称《意见》），对支付便利工作提出了明确而全面的要求。此后，中国人民银行以《意见》为基础，与文旅部、商务部、交通部、国铁集团、民航局等十多个部门通过联合发文或出台工作方案，细化配套措施，同时加强和地方政府的协调，推动出台28个省级工作方案，构建了便利化工作的“四梁八柱”，形成了支付服务供给方和需求方相互配合、共同推动的立体化工作局面。

“我们深入分析研究境内外人员的支付方式，在尊重外籍来华人员、老年人等群体支付习惯的基础上，提出优化外卡受理、加强现金服务、提升移动支付便利性、完善账户服务等重点任务，并先后在重点城市和全国范围内推动这几项重点工作落地见效，增强支付服务的包容性。” 中国人民银行支付结算司司长严芳向记者表示，中国人民银行聚焦重点地区、重点场所，抓住国际机场等关键环节，发挥以点带面的作用，推动支付便利性整体提升，同时对重点城市和全国36个省会、直辖市等开展了多轮暗访摸排，建立反馈机制，及时发现问题，解决问题，提升我国支付服务的认知度。

目前，外籍来华人员、老年人等群体可以灵活地选择银行卡、现金、移动支付等多样化的方式，在各类场景进行支付，支付的便利性明显提升。

严芳具体介绍说，中国人民银行指导支付机构在做好风险防控的基础上，扩大了“外卡内绑”和“外包内用”的业务范围，优化业务流程，大幅提升交易限额，开展用户分层认证试点，改善使用体验。外籍来华人员可直接使用境外手机号注册微信、支付宝，并绑定境外银行卡进行支付；新、马、泰、韩国、蒙古等九地入境人员还可以直接使用境外电子钱包扫码支付。

其中，2023年7月以来，微信支付升级外卡服务，支持境外用户持境外手机号绑定外卡，并开放了包含餐饮、交通、商超、酒旅、旅游票务等多个领域商户，同时支持扫码、被扫、微信小程序等多种支付方式，保障境外人士畅享境内便利移动支付。同时，在中国人民银行提出的“小额扫码”指导思路下，微信支付在全面升级后对单笔交易金额在200元人民币及以下的国际卡交易，为用户承担相关费用，免收用户交易手续费。

中国人民银行还会同相关行业主管部门，结合来华人员动线轨迹，划定商圈、景区、机场、酒店等重点场所、重点商户，加快推进境外银行卡受理改造。目前，重点商户的外卡受理覆盖率大幅提高，受理环境显著改善。据统计，2024年6月，境外银行卡支付161万笔，金额29亿元，交易量较2月基本翻番。

外籍来华人员还可以在全国6.7万个银行网点、4200多个外币兑换设施、32万台ATM进行人民币兑换。据严芳介绍，中国人民银行还以“零钱包”等方式，加大了现金特别是零钞的供应，持续整治拒收人民币现金违法行为。2024年上半年，我国现金投放同比增长6%，其中20元以下零钞投放增长30%，现金兜底作用明显提升。

(责编：方经纶、高雷)

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