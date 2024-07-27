人民网北京7月27日电 （记者黄盛）上交所、深交所日前发布公告表示，决定自8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制。

在沪股通和深股通方面，调整后，每个沪股通和深股通交易日收市后，公布当日沪股通和深股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。

每季度第五个沪股通、深股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通、深股通投资者合计持有数量。

在港股通方面，调整后的交易时间内，港股通当日额度剩余30%以上时，显示额度充足；当日额度剩余低于30%时，实时公布港股通每日额度余额。

每个港股通交易日收市后，公布当日港股通买入成交金额及笔数、卖出成交金额及笔数、成交总额及总成交笔数，ETF成交总额，前十大成交活跃证券名单及其买入成交金额、卖出成交金额、成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。

每个港股通交易日收市后，公布单只证券的港股通投资者合计持有数量。

另据记者了解，此前，4月12日，沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制。当时，沪深港交易所表示，三所将继续密切合作，推动更多标的品种和交易方式纳入沪深港通，持续优化互联互通机制，统筹开放与安全，稳步扩大资本市场高水平制度型开放，以资本市场高质量发展更好地服务中国式现代化。

业内人士认为，自沪深港通开通以来，沪深港交易所和相关各方紧密协作，不断完善互联互通制度规则，统筹推进互联互通机制优化，取消总额度限制、扩大每日额度、扩充标的品种和证券范围、引入北向投资者识别码和南向投资者识别码制度、优化交易日历等一系列优化举措相继落实落地。目前，沪深港通已经成为我国资本市场双向开放的重要窗口，为两地资本市场改革稳定发展做出积极贡献。

(责编：方经纶、高雷)

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