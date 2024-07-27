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暑期文旅迎热潮 为消费市场注入生机活力

人民网记者 王绍绍
2024年07月27日09:46 | 来源：人民网
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在广袤草原上感受清风拂面，于历史古城中追寻岁月痕迹，在幽深峡谷中聆听流水潺潺……暑期来临，各地文旅热度持续上升，消费市场呈现欣欣向荣的新态势。

炎炎夏日，亲子游、避暑游和毕业游需求火热。文旅部最新数据显示，今年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。

今年以来，我国铁路依托四通八达的路网，服务旅游经济，激发客运消费潜能，开行旅游列车、赏花踏青列车等特色专列，为满足人民群众美好出行需求注入强劲“铁”动力。

暑运期间，各地上线多条旅游特色专列，迎接旅游热潮。国铁哈尔滨局暑运期间开行“喀秋莎号”旅游专列，从哈尔滨始发，途经海拉尔、依图里河、漠河、北安和伊春，让游客领略异域风情；国铁西安局计划开行西安至乌鲁木齐、额济纳、漠河等热门方向的旅游列车，持续擦亮“丝路号”旅游专列品牌；兰张高铁兰武段迎来“环西部火车游”高铁旅游专列，游客可到访雷台汉墓、天梯山石窟、汉唐天马城等武威著名景点，前往冰沟河景区、武威温泉度假村休闲度夏。

业内人士表示，地方铁路开通能够大力助推区域经济联动发展，使相对偏远的景点得到更多游客的青睐，促进沿线景区、餐饮、住宿、农副特产等全链条旅游产业开发，增加就业岗位，带动地方经济蓬勃发展。

暑期文旅大幕拉开，各地文旅活动精彩纷呈、种类繁多，文旅市场“多点开花”、热度十足，一系列特色活动和新型消费场景为消费市场注入澎湃动力。

据相关部门统计，各地将在暑期开展超过4000项约3.7万场次的文旅消费活动，持续推出消费券、票价折扣、消费满减、优惠套餐等惠民举措，针对夜游、避暑游、研学游、亲子游等推出文旅礼包，丰富群众暑期文旅生活，满足群众多层次、个性化消费需求。

在福建，夏季精品线路让游客品味海岛风情与客家古韵。漫步平潭岛沙滩，聆听潮汐与音乐的律动回响；走入漳州南靖，踏访客家水乡独具的文化古韵；登上泉州清源山，让清泉山涧、飞流挂瀑抚平夏日的燥热。相关负责人介绍，今年暑假，福建将推出1500多场活动、160多项优惠政策、7条夏日旅游精品线路，邀游客体验清新浪漫、山海交融的福建风情。

“在高温天气影响下，暑期游热度将持续走高，地方长线旅游产品可能出现大幅增长。”中国旅游研究院战略研究所所长吴普表示，暑期档成为公共假期之外常态化的旅游集中消费期，可以有效拉动内需，促进旅游经济健康持续发展。

今年暑期，旅游市场供需两旺。飞猪数据显示，这个暑期旅游预订量同比去年双位数增长。平台启动保障措施，针对车票退改、酒店价格变化、机酒行程衔接等场景推出众多方案，为游客暑期出行提供保障。

随着气温升高，夜间成为游客避暑游览的黄金时段。业内专家表示，“夜经济”延长了消费时间，拓展了丰富多元的消费场景，满足了游客多元化的文旅需求，已经成为丰富城市内涵、吸引外地游客、提升城市经济发展的重要增长点。

“以文塑旅”成为“夜经济”丰富消费体验、塑造城市“名片”的新举措。南京打造“大梦·红楼”沉浸式展演空间，数字场景再现《红楼梦》经典场景，让游客身临其境体验戏剧魅力；北京延庆，东湖公园启动“妫河夜画”夜游体验活动，别开生面的生态夜游让晚风与美景“撞个满怀”；上海博物馆24小时“不打烊”，邂逅古典名画、珍宝藏品，沉醉于美妙绝伦的艺术盛宴，让观众纵享人文气质“拉满”的精彩奇妙夜。

“发展夜间经济不仅能满足人民日益增长的美好生活需要，还能扩大内需、繁荣市场、创造就业，展现地方特色文化、焕发城市活力。夜间经济不断向产业化、专业化、品质化的方向升级，折射出人们对美好生活的向往。”中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长王蕴说。

从游览观光到沉浸体验，从“留住”景致到“带走”文化，消费者更加注重精神文化享受，文旅产业和消费业态需要持续丰富升级。业内专家建议，各地要深入推进文旅融合，不断为文旅产业注入文化内涵和精神内核，培育消费新业态新模式，打造地方文旅品牌，更好满足百姓个性化和多层次的消费需求，借助暑期文旅的“东风”，拉动区域经济奔腾向前。

(责编：方经纶、高雷)
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