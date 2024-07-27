人民网记者 许维娜

“中国连续7年保持全球货物贸易第一大国地位”

“出口和进口国际市场份额连续15年保持全球第一和第二”

“中国对外非金融类直接投资连续11年稳居世界前三”

“资金流向覆盖155个国家和地区”

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开放是中国式现代化的鲜明标识。在高水平全方位开放格局下，中国主动开放的含金量不断提升，坚持以自身发展为世界带来机遇。

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）提出，“对外开放是中国的基本国策。”

中国高水平对外开放如何行稳致远？“中国与世界共享的，首先是超大规模市场。”国家发展改革委宏观经济研究院室主任、研究员金瑞庭在接受记者采访时表示，今年上半年，中国依托超大规模市场的独特优势，通过国内大循环积极吸引全球资源要素，不仅增强了国内国际市场的联动效应，更在扩大国际合作的过程中显著提升了自身的开放能力。

回顾过去，中国持续推进高水平对外开放有哪些新举措、新成就？

从设立22个自贸试验区，到积极推动《区域全面经济伙伴关系协定》的签署生效；从过境免签政策的不断扩容，到自贸区（港）数据跨境流动的先行先试；从多次缩减外资准入负面清单，到放宽电信、医疗等服务业的市场准入……过去十多年间，中国开放的步伐坚定而有力，以一系列重大举措彰显其开放的广度与深度。

政策的暖意，正是不断增强中国市场的“磁吸力”。

“中国近期发布的一系列举措，旨在扩大高水平对外开放的重要举措，覆盖了货物贸易、服务贸易、投资、金融、知识产权等多个关键领域。”金瑞庭介绍，随着货物流、资金流、人才流、技术流、信息流更加通畅，中国开放的大门正越开越大，中国大市场日益成为世界大机遇。

《决定》提出，“稳步扩大制度型开放。”

金瑞庭进一步阐释，中国将主动对接国际高标准经贸规则，在产权保护、产业补贴、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融领域等实现规则、规制、管理、标准相通相容，打造透明稳定可预期的制度环境。

这一积极变化，让不少跨国企业坚信，中国已经成为最佳投资目的地的代名词，与中国同行即与机遇同行，投资中国即投资未来。

最新数据再次印证了外界对中国经济的乐观预期。

近期，国家统计局发布2024年中国经济“半年报”——上半年中国国内生产总值（GDP）61.7万亿元，同比增长5.0%，运行总体平稳、稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。

金瑞庭表示，面对严峻复杂的国际环境考验，今年上半年中国经济在顶住压力、稳住规模、提升质量的同时，打开了发展的崭新局面。

金瑞庭表示，中国具有的社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势，以及大量高素质劳动者和企业家的人才优势，将持续推动中国经济向前发展。

迈向高质量发展的中国，将给世界带来哪些新机遇？

展望未来，金瑞庭还表示，围绕中国式现代化推进的进一步全面深化改革，将为中国经济开辟更加广阔的发展前景，加速中国市场成为世界市场、共享市场、大家的市场，为世界经济复苏注入更多确定性、更强稳定性、更大正能量。

(责编：方经纶、高雷)

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