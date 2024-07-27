人民网北京7月27日电 （记者黄盛）“如果公众遇到拒收现金行为，可以明确告知对方其行为违法，保留相关视频音频证据，并向中国人民银行当地分支机构举报，我们将按照有关法律和执法程序规定对事实进行核实，并视行为的性质、情节轻重、影响范围等依法依规予以惩处。”中国人民银行货币金银局副局长张萌在26日举行的“推动支付行业高质量发展”媒体吹风会上表示。

人民币是我国的法定货币。中国人民银行法规定，以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共和私人债务，任何单位和个人不得拒收。

“为维护人民币法定货币地位，保证现金支付畅通，保障公众的支付选择权，人民银行在积极开展宣传引导工作的同时，加大了对拒收人民币现金行为的处罚力度。我们持续畅通投诉举报渠道，加强巡查暗访，逐一核实拒收现金线索。” 张萌告诉记者，2024年上半年对7起公众关注高、影响范围大的拒收人民币行为违法案件实施了行政处罚，并会同国家发展改革委公开曝光；对57起情节轻微、初次违法、未造成危害后果的拒收现金行为主体进行批评教育、督促整改；选取15起典型案例进行了剖析警示、举案说法。

据记者了解，当下常态化、可持续的现金服务机制正在形成。中国人民银行各分行对全国约9.4万家经营主体暗访发现，支持现金支付的经营主体占比为99.3%。支付便利化专班暗访17个重点城市、3000余家经营主体显示，支持现金支付的经营主体占比为99.4%，零钱备付充足的经营主体占比为91.9%，现金收付环境显著优化。

张萌介绍说，中国人民银行引导经营主体强化现金法偿观念，充分考虑老年人、外籍来华人士等群体的需求，自觉支持现金支付；针对外籍来华人士在机场、旅游度假区等高频活动地区开展双语宣传，告知现金获取渠道；积极推动在滴滴打车、高德地图、交通广播台等渠道提示出租司机备足零钱，支持现金支付；组织面向公众发送公益短信近3.3亿条，在农村地区利用乡镇集市、普惠金融服务工作站开展宣传，取得较好成效。

此外，在保障公众用现需求上，中国人民银行加强对现金运行趋势和现金使用规律的研究，着力完善人民币生产供应体系，科学制定人民币产品印制计划，加大小面额人民币生产和投放力度。2024年上半年投放20元及以下面额现金809亿元，同比增长30%。

“我们还督促银行业金融机构保持现金服务窗口、自助现金机具处于合理规模。做好网点现金提取工作，提供必要的适老化设施，结合老年人群体存取现金的特点，提前做好服务安排。” 张萌表示，中国人民银行积极引导银行业金融机构走出网点，准确对接需求，着力打造渠道多样、配置灵活、获取便利、覆盖广泛的常态化零钞服务模式，针对出租车、个体工商户等找零难的问题，提供上门兑换、网点即来即兑等多种形式的零钱包服务，对零钞需求较大的医院、大型商超、交通枢纽等单位主动上门走访，登记需求，提供收款配款服务，达到59万余次，系统提升现金服务水平。

(责编：方经纶、高雷)

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