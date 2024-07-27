人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

公众遭遇拒收现金时可向人民银行分支机构举报

2024年07月27日09:46 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月27日电 （记者黄盛）“如果公众遇到拒收现金行为，可以明确告知对方其行为违法，保留相关视频音频证据，并向中国人民银行当地分支机构举报，我们将按照有关法律和执法程序规定对事实进行核实，并视行为的性质、情节轻重、影响范围等依法依规予以惩处。”中国人民银行货币金银局副局长张萌在26日举行的“推动支付行业高质量发展”媒体吹风会上表示。

 人民币是我国的法定货币。中国人民银行法规定，以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共和私人债务，任何单位和个人不得拒收。

“为维护人民币法定货币地位，保证现金支付畅通，保障公众的支付选择权，人民银行在积极开展宣传引导工作的同时，加大了对拒收人民币现金行为的处罚力度。我们持续畅通投诉举报渠道，加强巡查暗访，逐一核实拒收现金线索。” 张萌告诉记者，2024年上半年对7起公众关注高、影响范围大的拒收人民币行为违法案件实施了行政处罚，并会同国家发展改革委公开曝光；对57起情节轻微、初次违法、未造成危害后果的拒收现金行为主体进行批评教育、督促整改；选取15起典型案例进行了剖析警示、举案说法。

据记者了解，当下常态化、可持续的现金服务机制正在形成。中国人民银行各分行对全国约9.4万家经营主体暗访发现，支持现金支付的经营主体占比为99.3%。支付便利化专班暗访17个重点城市、3000余家经营主体显示，支持现金支付的经营主体占比为99.4%，零钱备付充足的经营主体占比为91.9%，现金收付环境显著优化。

张萌介绍说，中国人民银行引导经营主体强化现金法偿观念，充分考虑老年人、外籍来华人士等群体的需求，自觉支持现金支付；针对外籍来华人士在机场、旅游度假区等高频活动地区开展双语宣传，告知现金获取渠道；积极推动在滴滴打车、高德地图、交通广播台等渠道提示出租司机备足零钱，支持现金支付；组织面向公众发送公益短信近3.3亿条，在农村地区利用乡镇集市、普惠金融服务工作站开展宣传，取得较好成效。

此外，在保障公众用现需求上，中国人民银行加强对现金运行趋势和现金使用规律的研究，着力完善人民币生产供应体系，科学制定人民币产品印制计划，加大小面额人民币生产和投放力度。2024年上半年投放20元及以下面额现金809亿元，同比增长30%。

“我们还督促银行业金融机构保持现金服务窗口、自助现金机具处于合理规模。做好网点现金提取工作，提供必要的适老化设施，结合老年人群体存取现金的特点，提前做好服务安排。” 张萌表示，中国人民银行积极引导银行业金融机构走出网点，准确对接需求，着力打造渠道多样、配置灵活、获取便利、覆盖广泛的常态化零钞服务模式，针对出租车、个体工商户等找零难的问题，提供上门兑换、网点即来即兑等多种形式的零钱包服务，对零钞需求较大的医院、大型商超、交通枢纽等单位主动上门走访，登记需求，提供收款配款服务，达到59万余次，系统提升现金服务水平。

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
公众遭遇拒收现金时可向人民银行分支机构举报
　　人民网北京7月27日电 （记者黄盛）“如果公众遇到拒收现金行为，可以明确告知对方其行为违法，保留相关视频音频证据，并向中国人民银行当地分支机构举报，我们将按照有关法律和执法程序规定对事实进行核实，并视行为的性质、情节轻重、影响范围等依法依规予以惩处。”中国人民银行货币金银局副局长张萌在26日举行的“推动支付行业高质量发展”媒体吹风会上表示。…
非银行支付机构监管条例实施细则出台
　　人民网北京7月26日电 （记者黄盛）继今年4月《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》发布三个月后，7月26日，中国人民银行宣布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》（以下简称《实施细则》）自发布之日起施行。 中国人民银行支付结算司司长严芳向记者表示，《实施细则》共设置六章、七十七条。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部