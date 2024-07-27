人民网北京7月26日电 （记者黄盛）继今年4月《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》发布三个月后，7月26日，中国人民银行宣布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》（以下简称《实施细则》）自发布之日起施行。

中国人民银行支付结算司司长严芳向记者表示，《实施细则》共设置六章、七十七条。第一章《总则》，明确制定依据和监管权限。第二章《设立、变更与终止》，明确支付机构相关行政许可事项的申请材料、办理程序和时限要求，规定支付业务许可证管理、分支机构备案等事项。第三章《支付业务规则》，细化支付业务分类方式和新旧分类衔接关系、制度完备性、净资产与备付金日均余额比例要求等。第四章《监督管理》，明确重大事项和风险事件报告、执法检查等适用的程序规定，强化支付机构股权穿透式监管。第五章《法律责任》，明确中国人民银行及分支机构对支付机构及其主要股东、控股股东、实际控制人违规行为的处罚权限和措施等。第六章《附则》，主要规定过渡期安排等。

据了解，2023年12月，国务院公布了《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》），强化了支付机构事前事中事后、全链条全领域监管，建立了非银行支付领域基础性、纲领性的制度框架。为落实《条例》，中国人民银行在广泛调研和深入论证基础上，起草了《实施细则》。作为《条例》配套的部门规章，《实施细则》进一步细化和明确了行政许可要求、新旧业务衔接方式、过渡期安排等内容，确保《条例》可落地、可操作、可实施。

严芳表示，《实施细则》明确了新旧支付业务类型的“一一对应”关系，各类旧业务类型均可归入新业务分类中，不改变支付机构原有的经营范围。同时，各种新业务类型也可以根据《条例》和《实施细则》等有关规定，找到适用的业务规则，确保“有法可依”。中国人民银行正在根据新的业务分类方式，抓紧修订和完善现行制度，后续将按照立法程序有关规定，充分征求、吸收各方意见之后再推动出台。

另据了解，根据《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号），支付机构支付业务许可证有效期为5年。由于各支付机构设立时间不同，支付业务许可证到期日也不同。为保障行政许可相对人权利，《实施细则》将过渡期设置为《实施细则》施行日至支付业务许可证有效期截止日。《条例》施行前已设立的支付机构，拟继续从事核准的部分或全部支付业务的，应当向中国人民银行申请换发长期有效的支付业务许可证。此外，个别支付机构需要一定时间调整以满足净资产有关要求，为确保平稳过渡，《实施细则》对净资产与备付金日均余额比例要求也设置了同等时长的过渡期。

考虑到17家支付机构支付业务许可证分别于2024年7月9日和2025年3月25日到期，距离《实施细则》施行日较近，为保障这两批次支付机构具有充足的准备时间，《实施细则》将其过渡期放宽至12个月。

(责编：方经纶、高雷)

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