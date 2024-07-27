人民网北京7月27日电 （记者李栋）“大暑”已至，全国秋粮进入产量形成关键期，也是“七下八上”防汛抗旱的紧要关头。近日，农业农村部召开防灾减灾夺秋粮丰收工作推进视频会，部署当前防灾减灾夺秋粮丰收工作，奋力夺取秋粮和全年农业丰收。

农业农村部党组成员、副部长张兴旺表示，目前，已进入防汛关键时期，务必全要素全环节做好农业防灾减灾应对工作，努力实现重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产，确保国家粮食安全。

突出时效性，“防”在第一时。加强监测预警、完善应急预案、备足救灾物资、清理农田沟渠；做好台风应对准备，把牢抗灾救灾第一道防线。

突出主动性，“抗”在第一线。加强应急值守、灾情调度，适时启动应急响应；落实抢排积水、抗旱浇灌等措施。

突出针对性，“救”在关键点。及时开展“一喷多促”，加强田管和病虫防控，抓好改种补种、补栏补苗，修复水毁农田和农业设施。

同时，要搞好防返贫动态监测，制定帮扶办法，防止因灾返贫致贫。会议还要求，统筹兼顾抓实抓细秋粮田管和单产提升各项工作。

秋粮占全年粮食产量的四分之三，能不能实现全年的粮食丰收，关键看秋粮。“当前，已从中国农业科学院抽调190人，组建28支科技小分队，赴主产省（区）一线调查苗情、墒情、灾情和病虫情，开展技术培训、巡回服务等活动，分作物、分区域、分环节落实防灾减灾和田间管理关键技术，奋力夺取秋粮丰收。”农业农村部相关负责人说。

(责编：方经纶、高雷)

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