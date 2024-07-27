人民网北京7月27日电 （记者李栋）当前，正值“七下八上”防汛关键期，南方地区出现阶段性高温，北方地区旱涝急转，华南及东南沿海台风趋于活跃，局部地区极端灾害风险增加，对蔬菜生产带来不利影响。日前，农业农村部办公厅印发《关于抓好防灾减灾和秋播育苗确保蔬菜稳产保供的通知》（以下简称《通知》），要求各级农业农村部门压实责任，全力保障蔬菜安全生产和稳定供应。

“菜篮子”产品供给充足、品种丰富为保障市场稳定提供着巨大支撑，为满足广大人民群众日益增长的消费需求发挥着重要作用。《通知》强调，要压实“菜篮子”市长负责制，统筹抓好生产发展、产销衔接、流通运输、市场调控、质量安全等各项工作，千方百计防范和减轻灾害影响，确保蔬菜生产稳定、供应充足。

《通知》要求，一是增强防灾主动性。加强部门会商研判，制定防灾减灾应急预案，提早做好蔬菜生产相关物资技术准备。密切关注天气变化，及时发布预警信息和应对措施，通过灵活多样的渠道，第一时间通知到生产主体，帮助生产主体解决实际困难。

二是落实关键技术措施。降雨较多地区要抓紧疏通菜田沟渠，提前加固老旧设施，有条件的高山蔬菜产区加快完善防雨、防雹设施。干旱及高温地区做好灌溉水源储备，强化遮阳保墒。此外，要强化病虫防控，推广绿色防控技术措施，保障蔬菜质量安全。对蔬菜绝收田块，要根据市场需求，有序改种补种紧缺蔬菜品种，弥补灾害损失。

三是做好秋播育苗准备。黄淮海、长江流域等部分地区陆续进入秋菜育苗和换茬关键时期，要积极发展集中育苗，加强育苗管理，培育壮苗。

四是促进顺畅流通销售。加强蔬菜生产、流通、消费各环节信息监测预警，引导蔬菜种植户和经营者合理安排生产经营活动。

“同时，积极发展多种销售模式，提高产销对接效率，切实保障菜农收益。完善预冷保鲜、冷链物流等配套设施，减少采后损耗。配合交通运输、公安等部门，落实好鲜活农产品运输‘绿色通道’政策，提高流通效率。”农业农村部相关负责人说。

(责编：方经纶、高雷)

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