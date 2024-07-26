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闻“汛”而动 全力以赴筑牢防汛“铜墙铁壁”

欧阳易佳
2024年07月26日18:57 | 来源：人民网
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“全力开展抢险救援救灾，加强统筹部署和超前预置。”

“抓紧抢修水利、电力、交通、通信等受损基础设施。”

“切实保障人民群众生命财产安全。”

……

今年我国气候年景偏差，强降雨过程多、历时长，江河洪水发生早、发展快，一些地方反复遭受强降雨冲击，防汛抗洪形势严峻复杂。

7月25日，中共中央政治局常务委员会召开会议，研究部署防汛抗洪救灾工作。各地各部门迅速组织力量防汛救灾，抓细抓实各项防汛救灾措施，共同构筑防汛抗洪救灾坚固防线。

——以“迅”应“汛”，构筑防汛第一“线”。当前，第3号台风“格美”已登陆。海河防总、海委启动Ⅳ级应急响应，全面预泄腾库，为“格美”留足防洪库容，为迎战“格美”暴雨洪水做好充分准备。

据统计，海河流域33座山区大型水库水位全部保持在汛限水位以下，以防洪高水位计，累计预留防洪库容95.59亿立方米。目前，海委已派出2支防汛工作组赴流域河北、天津等地协助做好防汛应急准备。

北京市水务局启动防洪Ⅱ级应急响应，加强雨水情研判进一步深化确定合理预泄方案；天津启动应急预案和防汛重点部位“一处一预案”，做好防洪排涝抢险救援准备；河北提前备足装备物资和救援力量，加强区域协调协作，强化分洪泄洪调度……流域内各省市上下一心，严阵以待。

——“人防+技防”，撑起安全“保护伞”。抢修道路、加固决堤口、疏导受灾村民、拉网式排险找险，咸宁市崇阳县驻村工作队“连轴转”；烈日暴雨下，武汉市江夏区河道堤防管理人员在长江干堤一趟趟地开展“地毯式”巡查；岳阳市云溪区长江干堤上，巡查员沿着干堤一路查险……汛情紧急，各级各单位火速投入到一线抗洪抢险工作中，织密防汛安全“保护网”。

科技支撑打好防汛主动仗。在长江1号、2号洪水防御和团洲垸决口险情处置中，初步建成的数字孪生三峡1.0版本得到了应用。

“我们利用数字孪生行蓄洪空间平台预警研判模块，结合无人机动态盲区监测，可实现转移人员无遗漏，转移过程全监控、人员擅返早发现。”长江设计集团水利规划院副总工程师李安强介绍。

数据显示，三峡水库拦洪126.8亿立方米，减少灾害损失643亿元，减淹耕地314万亩，避免转移221万人。7月24日6时，长江2024年第1号、第2号洪水影响基本结束。

——闻“汛”而动，筑牢资金“安全保障”。应急管理部会同财政部下达18.22亿元资金，调运价值8361万元的中央防汛抗旱物资以及39.7万件中央救灾物资支持地方；中央组织部从代中央管理党费中给四川、陕西2省划拨专项资金2700万元，用于支持防汛救灾抢险工作；国家发展改革委安排3.5亿元中央预算内投资，支持河南、陕西、四川暴雨洪涝灾害灾后应急恢复；国家综合性消防救援队伍投入7.9万人次、营救疏散群众3.3万人次……

业内人士表示，打赢防汛抗洪救灾这场硬仗，必须加强统筹部署和超前预置，形成防汛抗洪合力。众志成城，在风雨中筑起冲不垮的“防汛屏障”，打赢汛情“攻坚战”。（实习生徐皓萱对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)
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