人民网北京7月26日电（记者黄盛）嫦娥六号实现世界首次月背采样返回、C919大飞机实现商业运营、深中通道建成开通等一系列中央企业参与的重大工程吸引全球瞩目；此外，中央企业目前的资产总额达到86.6万亿元，是2012年底的2.8倍；“十三五”期间，中央企业研发投入年均增长14.5%，2023年战略性新兴产业投资增速达到32%，营业收入首次超过10万亿元……党的十八大以来，国资央企质量效益明显提升，科技创新力度空前加大，布局结构持续优化，国有经济战略支撑作用有效发挥，高质量发展步伐不断加快。

“国务院国资委和中央企业坚决贯彻党中央、国务院重大部署，牢牢把握高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动企业改革发展发生了全局性、转折性重大变化。”谈及近年来的新变化，国务院国资委副主任王宏志在7月26日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，当前，国资国企价值创造能力切实增强，科技创新能力加快提升，布局结构优化调整深入推进，国资国企改革取得重大突破，服务国计民生功能作用充分彰显。下一步，国务院国资委将深化国资国企改革，推动国有经济布局优化和结构调整，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业。

国资国企改革纵深开展

“深化国资国企改革”“推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力”……

深化国资国企改革，是个常问常新的话题。面对新一轮国企改革深化提升行动的战略部署，王宏志表示，坚持做强做优做大国有资本和国有企业是深化国资国企改革的引领性目标，要坚持用改革的办法加快破除发展体制机制障碍，推动企业实现量的合理增长和质的有效提升；要紧抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加快健全有利于原始创新、有利于发展战略性新兴产业、有利于激发人才活力的制度和机制，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚；同时，增强核心功能、提升核心竞争力，是深化国资国企改革的根本要求，国务院国资委将围绕国之所需，推动企业更好履行经济责任、政治责任和社会责任。

为将国资国企重点改革任务不折不扣落到实处，王宏志进一步介绍，在国有经济层面，重点是深入推进布局优化和结构调整，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中；国有企业层面，完善中国特色现代企业制度，建设更多世界一流企业；国资监管层面，完善管理监督体制机制，强化战略协同，提高监管效能。

发挥国有企业引领带动作用，促进国企民企协同发展，也是国企改革深化提升行动的重点任务，也是构建高水平社会主义市场经济体制的重要基石。国企改革深化提升行动以来，中央企业积极与民营企业等社会资本开展股权合作，金额超过3900亿元；目前中央企业直接带动的供应链上下游200多万户企业中，96%是民营中小企业。

国务院国资委企业改革局局长林庆苗指出，近年来，国务院国资委在积极构建新发展格局、推动高质量发展进程中，扎实推动国有企业与民营企业相互促进、协同发展，推动国有企业与民营企业间在资本、产业链、供应链、科技创新等领域展开合作，充分发挥国有企业、民营企业等各类企业资源优势，持续深化合作，实现共同发展。

上半年生产经营态势整体良好

今年以来，中央企业扎实开展提质增效专项行动，经济运行呈现稳中向好、结构向新、质效向优的良好发展态势，有力发挥了国民经济稳定器、压舱石的作用。

国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓介绍说，今年上半年，中央企业实现生产经营平稳有序，重点产品产量保持稳定增长，累计实现利润总额达到1.4万亿元，同比增长1.9%。净利润、归母净利润同比分别增长1.3%、2.1%，保持了与利润总额的协同增长。随着运行的提质增效，中央企业累计研发经费投入达到4340亿元，同比增长2.7%；年化全员劳动生产率达到人均78.9万元，同比增长4.6%；营业收入利润率达到7.4%，同比提升了0.3个百分点。

刘绍娓进一步表示，下半年，将通过“三增”“三新投入”“三个边界”管控，有力推动中央企业更好实现高质量发展。“三增”主要指要带头做好煤电油运和重要基础产品的增产增供，确保“供应增”；要深入开展经营创效、管理增效、改革提效，确保“效益增”；要主动服务国家战略带动上下游产业链共同发展，确保“投资增”。“三新投入”主要指要加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈；要加大产业焕新投入，加快新赛道、新产业布局；要加大设备更新投入，加快推动传统产业转型升级。“三个边界”管控主要指要严守财务边界，严控债务规模过快增长，依托司库系统加强实时穿透、智慧监管，坚决守住不发生重大风险底线；要严守业务边界，严控无关过度多元经营，集中优势资源做优主业、做强实业；要严守企业边界，严控多层架构无序扩张，大力压缩管理层级、压减股权层级，减少法人户数，堵塞管理漏洞。

此外，国有企业不断增强核心功能，为服务国家经济社会发展做出贡献领域。上半年，中央企业累计上交税费达到1.3万亿元，同比增长0.5%。完成固定资产投资同比增长3.3%，尤其是战略性新兴产业投资同比增长16.9%，在总投资中占比超过37%。王宏志表示，国资国企为壮大我国经济实力提供了强有力支撑，为维护能源资源和粮食安全、服务国家重大部署落地创造了重要的战略价值，在保障和改善民生中体现了央企担当。

科技创新主体作用充分发挥

近年来，中央企业在多项科技成果转化方面取得了重大成绩，铸就了一批“大国重器”，也获得了许多科技大奖。在推动中央企业充分发挥科技创新主体作用方面，国资委展开全面战略部署。

国务院国资委科技创新局负责人方磊表示，中央企业是国家创新链条的重要枢纽，是科技强国建设的骨干中坚。近年来，国务院国资委坚持把科技创新摆在核心位置，以前所未有的力度推动中央企业加强科技创新，涌现出一大批重大科技成果。

在推动关键核心技术攻关方面，国务院国资委构建融入国家总体部署、组织央企合力攻坚、推动企业主动突破的三层联动攻关体系，聚焦重要领域，组织百万科研人员投身攻关一线，在量子信息、深空深地深海等领域建设97个原创技术策源地，实施“加强应用基础研究”等11个专项行动，在可控核聚变、6G网络架构、类脑芯片等前沿领域实现重大突破。

在发挥行业龙头企业发挥产学研主导作用方面，国务院国资委指导中央企业联合高校院所、协同上下游企业，推动从基础研究到产业化的全链条创新，建立协同高效的产业创新组织机制，主动向各类创新主体开放市场和场景。

在促进科技创新与产业创新深度融合方面，国务院国资委推动企业运用新技术改造提升传统产业，实施数字化转型行动和“AI+”专项行动，加快高端化智能化绿色化发展。启动实施产业焕新行动和启航行动，坚持内涵式发展和高质量并购双向发力，大力发展人工智能、生物技术等9大战略性新兴产业和未来制造、未来能源等6大未来产业。实施启航企业培育工程，加快打造一批“布局新赛道、掌握新技术、搭建新平台、推行新机制”的创新型国有企业，培育壮大新质生产力。

在完善科技创新体制机制方面，国务院国资委坚持“顶格、管用、解渴”完善出资人政策，科技创新考核对工业和科研企业实现全覆盖，2024年国有资本金用于支持科技创新的比例达到83%，2022年、2023年连续两年研发投入超过万亿元；完善科技人才发展机制，推动企业建立实效导向的中长期激励机制和成果转化收益分享机制，对科研人员工资实行单列不受总额限制，健全容错免责机制，赋予更大科研自主权。

针对“人工智能”新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，方磊进一步表示，要将加快发展人工智能放在国资央企全局工作中统筹谋划，作为产业焕新行动和启航行动部署的主要方向，组织召开中央企业人工智能专题推进会，开展“AI+”专项行动，在加速夯实算力底座、基础模型稳步建设、支持“九天”“星辰”等通用大模型强化技术攻关和生态培育、应用场景加快构建等领域同步发力。

另据介绍，近年来，国务院国资委指导推动中央企业围绕使命责任，站位全局、立足大局做好工作，为保障和改善民生提供了强有力支撑，为服务社会民生作出了积极贡献。（实习生张欣怡对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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